Giannis Antetokounmpo je dosegel največ točk, Goran Dragić pa najbolj ključne. Foto: Reuters

Junak Miamija je bil Goran Dragić, ki je s klopi dosegel 25 točk. Bucksi so vodili večji del tekme, še v tretji četrtini kar za 21, a je ekipi iz Floride uspelo izničiti zaostanek in na koncu celo povesti. Miami je pred koncem rednega dela vodil 121:119, Khris Middleton je ob koncu zgrešil trojko, a je Giannis Antetokounmpo odbitek pospravil skozi obroč.

Justise Winslow je za Miami dosegel 10 točk, 13 skokov in 7 podaj. Foto: Reuters

Dragić ponosen na soigralce

V podaljšku je bil junak prav Dragić, ki je dosegel šest od desetih Miamijevih točk. "Res smo padli v visok zaostanek, a nikoli se nismo predali. Ob koncu tekme bi nam bilo malce lažje, če bi zadeli več prostih metov. A na koncu šteje zmaga. Ko je Giannis ob koncu rednega dela zadel koš, bi za marsikatero ekipo to pomenilo predajo, a mi smo vztrajali. Res sem ponosen na soigralce," je bil zgovoren Dragić.

Ves čas verjeli v preobrat

Dobre volje je bil tudi trener zmagovalcev Erik Spoelstra: "Moji varovanci so se res neverjetno borili, ves čas so verjeli v preobrat. Po zaostanku so igrali zelo zavzeto, v vsaki akciji so igrali, kot da bi šlo za konec sveta. Ves čas so se vrtele izjemne poteze, kar nas je dokončno prebudilo."

Dobre ekipe si tega ne smejo privoščiti

MVP lanske sezone Antetokounmpo je imel zelo dobro tekmo, saj mu je le podaja zmanjkala do trojnega dvojčka (29 točk, 17 skokov, 9 podaj), a se je v njegovo statistiko prikradlo tudi osem izgubljenih žog, na sredini podaljška pa je tekmo zaradi osebnih napak predčasno končal. "Očitno je, da se moramo z današnje tekme veliko naučiti. Vodili smo za 21 točk, a smo jih spustili nazaj v igro, tega si več ne smemo privoščiti. Dobrim ekipam se to enostavno ne dogaja," je komentiral Grk.

Trae Young je iz igre metal 16/25. Foto: Reuters

Young se je (upravičeno) trkal po prsih

Sezono je odlično začela tudi Atlanta, ki je dobila prvi dve tekmi. Tokrat je ugnala Orlando s 103:99. Sijajno igra Trae Young, lanski Dončićev tekmec za novinca leta. Young je dosegel 39 točk in vseh zadnjih osem za Atlanto. "To delajo najboljši igralci, blestijo v najbolj pomembnih trenutkih," je kar žarel Young, ki je prvi strelec za zdaj mlade sezone.

Sonca presenetila Clipperse

Za največje presenečenje sobotnih tekem pa je poskrbel Phoenix, ki je pred svojimi gledalci na kolena spravil vroče LA Clipperse s 130:122. Dan se je začel slabo za Sunse, saj so izvedeli, da bodo za 25 tekem ostali brez prvega centra Deandreja Aytona, ki je bil pozitiven na diuretik. Devin Booker je za zmagovalce dosegel 30 točk. Sonca so ugnala Clipperse prvič po 12 tekmah.

Liga NBA, tekme 26. oktobra

MILWAUKEE - MIAMI 126:131 (podaljšek)

Antetokounmpo 29, 17 skokov in 9 podaj, Middleton 25; Dragić 25 (met za 2: 5/8, za 3: 2/8), 6 skokov in 8 podaj v 35 minutah, Adebayo 19 in 13 skokov.



DETROIT - PHILADELPHIA 111:117

ATLANTA - ORLANDO 103:99

NEW YORK - BOSTON 95:118

HOUSTON - NEW ORLEANS 126:123

CHICAGO - TORONTO 84:108

CLEVELAND - INDIANA 110:99

SAN ANTONIO - WASHINGTON 124:122

UTAH - SACRAMENTO 113:81

PHOENIX - LA CLIPPERS 130:122

Tekme 27. oktobra:

OKLAHOMA CITY - GOLDEN STATE

MEMPHIS - BROOKLYN

MINNESOTA - MIAMI

DALLAS - PORTLAND

LA LAKERS - CHARLOTTE

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Atlanta Hawks 2 2 0 100.0 Philadelphia 76ers 2 2 0 100.0 Miami Heat 2 2 0 100.0 Boston Celtics 3 2 1 66.7 Toronto Raptors 3 2 1 66.7 Cleveland Cavaliers 2 1 1 50.0 Brooklyn Nets 2 1 1 50.0 Charlotte Hornets 2 1 1 50.0 Orlando Magic 2 1 1 50.0 Milwaukee Bucks 2 1 1 50.0 Detroit Pistons 3 1 2 33.3 Chicago Bulls 3 1 2 33.3 Washington Wizards 3 1 2 33.3 Indiana Pacers 2 0 2 0.0 New York Knicks 3 0 3 0.0