Manj prodorov, več metov od daleč, bo formula, ki se je bo v prihajajoči sezoni večino časa držal Goran Dragić. Foto: Reuters

33-letnik spada med veterane Lige NBA. To bo že njegova 12. sezona v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in glede na njegov brezkompromisni način igranja je razumljivo davek terjala tudi fizična plat. Gre za neke vrste prelomno sezono, saj bo prihodnje leto prost igralec in v iskanju bržkone zadnje večletne pogodbe v najmočnejši ligi na svetu.

Tega ne maram, ampak sem v tem obdobju kariere, ko bom odmor potreboval. Goran Dragić

V prejšnji sezoni je zaradi poškodbe kolena igral le na 36 tekmah, zato je zdravniška služba Miamija med pripravami na novo sezono predpisala zlatemu slovenskemu kapetanu dneve odmora. "Tega ne maram, ampak sem v tem obdobju kariere, ko bom odmor potreboval," je za Miami Herald povedal Dragić, ki mu dnevno pregledujejo lani kritično desno koleno, da le ne bi prišlo do novega zapleta. "Zame je lahko, samo poslušam klubska zdravnika. Včasih je bolje, včasih slabše," še dodaja Dragić.

Predaja štafetne palice deset let mlajšemu

Sodeč po pripravljalnem obdobju, bo moral Dragić vlogo prvega organizatorja igre prepustiti deset let mlajšemu Justisu Winslowu. Za Dragića bo to praktično novo poglavje, saj je v Miamiju, ko je bil zdrav, začel 268 od 282 tekem rednega dela.

Ni star 43 let, še vedno je mlad profesionalec, toda hočemo ga ohraniti zdravega in pripravljenega za najvišje obrate. Bomo še videli, kako to storiti. Erik Spoelstra

Trener Erik Spoelstra bo skušal Dragića ohraniti svežega, kot se le da. "Bomo videli, kako se bo počutil, ko bomo začeli igrati tekme. Ni star 43 let, še vedno je mlad profesionalec, toda želimo ga ohraniti zdravega in pripravljenega za najvišje obrate. Bomo še videli, kako to storiti," je povedal Spoelstra.

Dragić je igral več kot 70 tekem v zadnjih šestih od sedmih sezon. Njegov povprečni učinek je lani padel s 17,3 na 12,7 točke na srečanje, seveda je imela veliko vlogo tudi poškodba. Dragić se zaveda, da se stvari spreminjajo. "Počutim se dobro, sem dobro pripravljen. S tem nikoli nisem imel težav. Seveda si želim biti na parketu več, toda je, kar je," je povedal Dragić, ki bo v zadnjem letu svoje pogodbe zaslužil največ v karieri – 19,2 milijona dolarjev.

Noga veliko močnejša kot lani

Morda bom več metal od daleč in za tri točke. Delal sem na temu. Bo pa vse odvisno od tega, kako sem bom počutil. Zaenkrat se počutim izvrstno. Bomo videli, ko se bodo začele prave tekme. Goran Dragić

"Priprave so potekale dobro, treningi so bili naporni. Moja noga je veliko močnejša kot lani, desna celo močnejša od leve," je pripravljalno obdobje ocenil Dragić. Priznava, da bo verjetno moral narediti nekaj prilagoditev, kar pomeni manj prodorov in več metov. "Morda bom več metal od daleč in za tri točke. Delal sem na tem. Bo pa vse odvisno od tega, kako sem bom počutil. Za zdaj se počutim izvrstno. Bomo videli, ko se bodo začele prave tekme," pravi Dragić.

Justise Winslow je igral na dveh pripravljalnih tekmah. Na prvi proti San Antoniu je dosegel 11, na drugi proti Atlanti pa 9 točk. Foto: EPA

Winslow: Dragić je kot moj brat

Winslow ne skriva, kaj je njegova prva želja v prihajajoči sezoni. "Štartni organizator igre," je kot iz topa na medijskem dnevu Miamija odgovoril Winslow, ki je lani ob Dragičevi odsotnosti imel povprečje 13,1 točke, 5,6 skoka in 4,6 podaje na tekmo. "Bo žoga v rokah Winslowa? Da. Bo žoga v rokah drugih igralcev? Da, kar precej časa. Ne bomo se slepo držali položajev. Lahko verjamete, da bo imel Dragić kar precej časa žogo, saj je v tem primeru najboljši. Zato je bil tudi All Star," pravi Spoelstra.

Skupaj na parketu? Lani je naveza delovala

Seveda obstaja možnost, da bosta Winslow in Dragić igrala skupaj. To se je izkazalo lani za zelo produktivno, saj je Miami z njima na parketu v 275 minutah nasprotnike premagoval za 23 točk. Winslow je tej ideji naklonjen. "Ne vem, kaj mediji pišejo o meni in Goranu, toda midva sva si super blizu. Je kot moj brat. Vsak dan, ko ga vidim, uživava v družbi, trenirava skupaj. Ne bi rad videl, da naju postavljate na različna bregova. Konec koncev sva v isti ekipi, velikokrat sva igrala skupaj, bomo videli, kaj bo prinesla sezona," je dejal Winslow. Tudi Goran umirja govorice: "Nisem videl komentarjev, zdaj prvič slišim od vas novinarjev. Zame to ni tako pomembna stvar. Gre za njegovo četrto, peto sezono. Poznam ga ko človeka in vem, da hoče le zmagovati. Naj trener določi, kako bomo igrali in tako bo. Zame je to najpomembnejše. Kar potrebuje ekipa, to bom delal."

Dragić je vesel, da bo z Miamijem oddelal še zadnje leto petletne pogodbe. Ljubljančan je bil poleti nenehna tarča govoric o menjavi sredine, a se na koncu to le ni zgodilo, čeprav so številni ameriški mediji konec junija poročali, da je že član Dallasa. "Sprva nisem vedel nič, saj sem spal, ko se je vse skupaj dogajalo. Zjutraj sem imel na telefonu ogromno sporočil. Bilo je kar noro. Nisem vedel, ali je šel prestop skozi ali ne, vsi pa so me spraševali, kaj se je zgodilo," je zadnji junijski dan podoživljal Dragić.

Jimmy Butler je z Miamijem podpisal štiriletno pogodbo vredno 142 milijonov dolarjev. Foto: Reuters

Prva violina bo v tej sezoni Butler

Za razliko od prejšnjih let v ekipi ne bo prva violina. To bo Jimmy Butler, ki ga je ekipa pridobila iz Philadelphie. "Gre za izjemnega borca, To se takoj vidi na igrišču. Ko sem igral proti njemu, je bil odličen v obrambi. Na igrišču je glasen in je lahko vzor drugim igralcem. Butler bo pravi vodja te ekipe," je prepričan Dragić.

Je Miami boljši ali slabši? "Po moje gre za precej podobni ekipi. Izgubili smo Richardsona in Whitesida, toda priložnost za igro bo zdaj dobilo več košarkarjev, kot sta Adebayo in Tyler Herro, ki je red dober novinec. Tu je seveda tudi Butler, zato menim, da smo močnejši," je povedal Dragić.

Glede na pripravljalne tekme naj bi bila začetna postava Miamija na uvodu v sezono Winslow (organizator igre), Tyler Herro (branilec strelec), Jimmy Butler (nizko krilo), Meyers Leonard (krilni center) in Bam Adebayo (center). Medtem ko so mesta v prvi peterki zacementirana za Butlerja, Adebaya in očitno tudi Winslowa, v oči bodeta preostala dva člana. Leonard, ki je prišel pred sezono iz Portlanda, je izkoristil poškodbo Kellyja Olynyka in slabo telesno pripravljenost Jamesa Johnsona ter bil član prve peterke na vseh treh pripravljalnih tekmah. Leonard je dober skakalec in odličen pri metu za tri točke. Lani je izza črte metal celo 45-odstotno.

Tyler Herro je navdušil na pripravljalnih tekmah. Foto: Reuters

Novinec, ki obeta ogromno

Če je Leonard v začetni peterki zgolj po spletu okoliščin, pa je Miami obnorel 13. izbor letošnjega nabora, 19-letni Tyler Herro. "Takoj, ko sem ga videl, sem vedel, da zna igrati košarko. Ne mu prehitro dajati etiketo strelca, je precej več kot to. Za nameček je neumoren na treningih. Menim, da lahko takoj naredi razliko na parketu, ni ga potrebno čakati," je Herra hvalil upokojena legenda kluba Dwyane Wade.

196 cm visoki igralec je navdušil predvsem na zadnji pripravljalni tekmi, ko je dosegel prvih 14 točk Miamija (met 5/5, trojke 4/4). Srečanje je končal s 23 točkami (met 9/14, trojke 5/7). Na treh pripravljalnih tekmah je imel povprečje 16,3 točke (trojke 53,3 %). Nekateri gredo že tako daleč, da ga imajo za glavnega tekmeca Zionu Williamsonu v boju za novinca leta.

Poleg Dragića bodo s klopi v rotaciji še Derrick Jones jr., Duncan Robinson, Dion Waiters, Kelly Olynyk, James Johnson, Udonis Haslem in Kendrick Nunn.

Miami prvi favorit najšibkejše divizije

Miamiju v prejšnji sezoni ni uspelo priti v končnico, letos so v najšibkejši diviziji v Ligi NBA favoriti stavnic v konkurenci Orlanda, Atlante, Washingtona in Charlotta. Projekcije jih uvrščajo na sedmo mesto v Vzhodni konferenci za Millwaukeejem, Philadelphio, Bostonom, Brooklynom, Torontom in Indiano. Lani je imel Miami razmerje zmag in porazov 39:43, letos je meja na stavnicah postavljena na 43,5 zmage.

Za primerjavo: Dončićev Dallas je v svoji diviziji projeciran za Houstonom, San Antoniom in New Orleansom ter pred Memphisom. V svoji konferenci je postavljen na 10. mesto, kar pomeni izven končnice. Meja zmag je postavljena na 41,5. Lani je imel Dallas razmerje zmag in porazov 33:49.