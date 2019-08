Kevin Durant je bil ob obeh naslovih MVP-finala. Foto: EPA

30-letnik je z Golden Statom osvojil dva naslova prvaka, lov na hat-trick pa mu je preprečila poškodba, zaradi katere je najprej izpustil večji del končnice, vrnil se je na peto tekmo finala, kjer pa se je še huje poškodoval. Takoj na začetku prestopnega roka je zapustil Bojevnike in okrepil Brooklyn.

Odločal sem sam z osebnim trenerjem

Marsikdo je sklepal, da je za poškodbo krivo vodstvo Golden Stata, ki naj bi Duranta sililo, da se čim prej vrne in pomaga v finalu. A dvakratni MVP-finala je to v pogovoru za Yahoo Sports zavrnil: "Vraga, ne. Kako bi za poškodbo lahko krivil Golden State? Slišal sem take govorice, a med okrevanjem mi nihče ni rekel, kdaj se moram vrniti. Pri tej odločitvi sva sodelovala le jaz in moj osebni trener Rick Celebrini."

To je pač košarka

"Ko se je začela finalna serija, sva si za cilj zastavila, da zaigram na peti tekmi. Ni kaj, take stvari se zgodijo, nihče ni kriv za poškodbo, to je pač košarka. Od te teme moram naprej, saj me čaka prihodnost, še bom igral," je bil optimističen nekdanji igralec Oklahome.

Zgodovinska končnica

Durant je imel izjemno končnico, saj je postal prvi igralec v zgodovini lige, ki je v eni končnici igral vsaj pet tekem, v povprečju dosegal po 30 točk, njegov odstotek metov pa je bil 50-40-90 (iz igre, za tri in prosti meti). Na vprašanje, kaj si je mislil, ko so bili navijači Toronta veseli, ko se je poškodoval, pa je v smehu odvrnil: "To je najbrž razlog, da so zadnjič igrali v finalu."