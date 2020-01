Goran Dragić je med resnimi kandidati za najboljšega šestega igralca v Ligi NBA. Foto: AP

Dragić je tudi tokrat vstopil v igro s klopi in v 30 minutah prikazal najboljšo predstavo sezone, z najvišjo številko tako pri točkah kot podajah. Iz igre je metal 11/17 in s sedmimi trojkami iz desetih poskusov izenačil rekord kariere. Dosegel je 63. dvojni dvojček v karieri.

"Naj nihče ne pozabi, da govorimo o All Star igralcu," je pred zbranimi novinarji največji kompliment Dragiću podelil trener Miamija Erik Spoelstra, ki ga lahko veseli, da je tudi brez Butlerja njegova ekipa prikazala drugo najboljšo napadalno igro v sezoni. Boljši napadalni indeks je imela le 20. decembra proti New Yorku.

"Ni pomembno, kdo igra in kdo ne. Za nas ni izgovorov. Imamo samozavest in dolgo klop. Vsi znajo igrati," je povedal Dragić, ki je imel najboljšega pomočnika v Bamu Adebayu. Center Miamija je ob metu 9/10 dosegel 20 točk. Eno manj je prispeval Derrick Jones jr., kot menjava Butlerju pa se je z 12 točkami v 22 minutah izkazal James Johnson, ki je igral prvič po 27. novembru.

Pri Portlandu, ki ni vodil niti enkrat, je bil s 34 točkami in 12 podajami prvo ime Damien Lillard. Trail Blazersi so prvič to sezono igrali brez poškodovanega CJ McColluma. Nekdanji center Miamija Hassan Whiteside, ki so mu navijači žvižgali ob vsakem dotiku z žogo, je vknjižil 21 točk in 18 skokov.

Miami, ki še ni izgubil dvakrat zapored (edini v ligi poleg Milwaukeeja), je dobil 17 od 18 domačih tekem v sezoni. V prejšnji sezoni so na 41 slavili le 19-krat.

20 blokad Lakersov proti Detroitu

Vodilni na Zahodu LA Lakersi so s 106:99 ugnali Detroit in izkupiček na tekmah z moštvi pod 50-odstotno uspešnostjo popravili na 20:0. Z 21 točkami, 14 skoki in 11 podajami je LeBron James prišel do devetega trojnega dvojčka v sezoni. Anthony Davis je 11 od svojih 24 točk dosegel v zadnjih slabih štirih minutah. Ob tem je zbral še 11 skokov in kar osem blokad. Z 20 blokadami so Jezerniki le za eno zaostali za klubskim rekordom iz leta 1982.

MIAMI - PORTLAND 122:111

Dragić 29 (11/17 iz igre, 7/10 za tri), 13 podaj in 3 skoki v 30 minutah, Adebayo 20 (9/10 iz igre), Jones 19, Nunn 14; Lillard 34 (6/12 za tri) in 12 podaj, Whiteside 21 in 18 skokov, Simons 19, Anthony 11 (3/11 iz igre).

LA CLIPPERS - NEW YORK 135:132

Harrell 34 (13/21 iz igre), George (5/6 za tri) in Williams (6/10 za tri) po 32; Morris 38 (6/7 za tri), Barrett 24, Randle 16.

CLEVELAND - MINNESOTA 103:118

Exum 28 (4/4 za tri), Sexton 19, Žižić 15 (6/7 iz igre) in 12 skokov; Dieng 22 (4/5 za tri) in 13 skokov, Napier 21, Covington in Wiggins po 15.

LA LAKERS - DETROIT 106:99

Davis 24 in 11 skokov, James 21, 14 skokov in 11 podaj, Caruso 13; Rose 28, Mihaljuk 14, Drummond 12 in 18 skokov.

PHOENIX - MEMPHIS 114:121

Booker 40 (13/20 iz igre), Oubre 17 in 10 skokov, Ayton 14 in 12 skokov; Valančiunas 30 (12/16 iz igre, 3/4 za tri), Brooks 19 (5/11 za tri), Jackson 15.

Tekme 6. januarja:

PHILADELPHIA - OKLAHOMA CITY

CHARLOTTE - INDIANA

WASHINGTON - BOSTON

ORLANDO - BROOKLYN

ATLANTA - DENVER

NEW ORLEANS - UTAH

SAN ANTONIO - MILWAUKEE

DALLAS - CHICAGO (ob 2.30)

SACRAMENTO - GOLDEN STATE

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 37 32 5 86.5 Boston Celtics 33 25 8 75.8 Miami Heat 36 26 10 72.2 Toronto Raptors 36 24 12 66.7 Philadelphia 76ers 37 23 14 62.2 Indiana Pacers 36 22 14 61.1 Brooklyn Nets 34 16 18 47.1 Orlando Magic 36 16 20 44.4 Charlotte Hornets 38 15 23 39.5 Chicago Bulls 36 13 23 36.1 Detroit Pistons 37 13 24 35.1 Washington Wizards 35 11 24 31.4 Cleveland Cavaliers 36 10 26 27.8 New York Knicks 36 10 26 27.8 Atlanta Hawks 36 8 28 22.2