Golden State v zmagah proti Portlandu vodi s 3:0 in je na pragu velikega finala. Draymond Green je dosegel 20 točk, 13 skokov in 12 podaj. Foto: Reuters

Portland je bil po dveh porazih odločen, da na domačem igrišču obrne serijo v svoj prid in načrt je v prvem polčasu uresničil ‒ vodil je s 66:53. Toda v tretji četrtini so gostje naredili preobrat (13:29) in prednost v zadnji četrtini še povečali.

Stephen Curry je bil s 36 točkami najboljši strelec, Greenu pa je sedmič v karieri na tekmah končnice uspel trojni dvojček. 20 točkam je dodal 13 skokov in 12 podaj. "Igral je kot rušilni stroj, ki uniči vse, kar se mu postavi na pot. Hitrost, ki jo je kazal, je bila prav neverjetna in sploh se ni utrudil," je Greena pohvalil trener Steve Kerr, ki še vedno ne more računati na poškodovanega Kevina Duranta.

CJ McCollum je za Portland dosegel 23 točk, Damian Lillard 19. Portland je, statistično gledano, že "klinično mrtev": doslej še nobeni ekipi v zgodovini ni uspelo izničiti zaostanka 0:3 v zmagah v končnici.

Liga NBA, finale Zahoda, tretja tekma:

PORTLAND (3) - GOLDEN STATE (1) (v zmagah 0:3)

99:110 (29:27, 37:26, 13:29, 20:28)

McCollum 23 (7/20 iz igre, 2/10 za tri), Lillard 19 (5/18 iz igre), Leonard 16 (3/7 za tri), Turner 12 (5/6 iz igre), Kanter 7, Collins in Harkless po 6, Se. Curry 5, Hood 3, Aminu 2; St. Curry 36 (11/26 iz igre, 6/16 za tri), Green 20 (6/12 iz igre), 13 skokov in 12 podaj, Thompson 19, Looney 8, Cook Bell in Livingston po 6, McKinnie 5, Iguodala in Jerebko po 2.

Vzhod, finale, tretja tekma, ponedeljek ob 1.00:

TORONTO (2) - MILWAUKEE (1) (v zmagah 0:2)