LeBron James je Indianapolisu zgrešil vseh 6 metov za tri in ob koncu še ključna prosta meta, kar je odprlo vrata Indiani do zmage nad vodilnim klubom Lige NBA. Foto: Reuters

Brogdon gives Indy the lead with 36 seconds left! pic.twitter.com/XHQ6YIAXyI — NBA TV (@NBATV) 18. december 2019

Edini poraz v letošnji sezoni v gosteh pred tem so LA Lakerski doživeli proti LA Clippersom uvodni večer v "svojem" Staples Centru, tako da je bil neuspeh v Filedhousu v Indianapolisu sploh prvi pravi gostujoči poraz vodilnega kluba Lige NBA (tako LAL kot Milwaukee imata zdaj izkupiček 24-4).

Gostujoča zvezdnika LeBron James in Dwight Howard sta zgrešila dva prosta meta v ključnih trenutkih, prav ob koncu je Rajon Rondo zgrešil trojko za podaljšek. Pri Pacersih je s 26 točkami blestel Domantas Sabonis. "Vedeli smo, da se bodo odvzali na vsak naš udarec, a skupaj smo zmogli," je po veliki zmagi dejal 23-Litovec, seveda sin košarkarske legende Arvidasa Sabonisa.

Več gostujočih zmag nanizali le Lakersi 71/72

Pacersi so prišli do četrte zaporedne zmage, pri čemer je ključne točke dosegel režiser uspeha Malcolm Brogdon. Najprej je izenačil na 100:100 dobri dve minuti pred koncem, pol minute pred koncem pa izkoristil vrzel v gostujoči obrambi za polaganjem pod košem za 104:102. Na drugi strani se je končal gostujoči niz Lakersov, ki je s 14 zaporednimi zmagami odhaja v anale kot drugi najdaljši v zgodovini Lige NBA. Več zmag v gosteh so nanizali ravno Lakersi v rekordni sezoni 1971/72.

TEKME 17. DECEMBRA

Sabonis (26 PTS & 10 REB) recorded his 13th straight double-double to lift Indy to the victory! #IndianaStyle pic.twitter.com/WaPFM4nTct — NBA TV (@NBATV) 18. december 2019

INDIANA - LA LAKERS 105:102

Sabonis 26 (10/15 iz igre) in 10 skokov, Turner 16, Brogdon 14, Warren 12; James 20 (8/20 iz igre, 0/6 za tri, prosti meti 4/8), 9 skokov in 9 podaj, Howard 20 (10/10 iz igre, prosti meti 0/3), Bradley 13, Caruso 11, Davis ni igral zaradi zvina gležnja.

