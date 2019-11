Giannis Antetokunmpo je dosegel 36 točk, zadel je 14 od 20 metov iz igre in sedem od desetih prostih metov. Foto: Reuters

Giannis Antetokunmpo je 36 točkam in 15 skokom dodal osem podaj in štiri blokade. "Zelo sem bil motiviran, saj so nas ustavili na poti do velikega finala. A očitno gre za drugo moštvo. Leonarda ni več zraven, toda drugi so ga uspešno nadomestili. Lowry še vedno igra izjemno, Siakam je zelo koristen za moštvo," je komentiral Antetokunmpo, ki majskega poraza ne more pozabiti. Milwaukee, najboljša ekipa lanskega rednega dela, je proti Torontu povedel z 2:0, a nato izgubil štiri tekme v nizu.

Bucksi tokrat znali zadržati prednost

Milwaukee se je spet malce poigraval z živci navijačev, povedel je za 26 točk, tekmeci pa so se v zadnji četrtini trikrat približali na štiri točke zaostanka. Scenarij je spominjal na poraza z Bostonom in Miamijem, ko je Milwaukee vodil za 19 oziroma 21 točk, a ostal praznih rok. Tokrat je bilo drugače. Izjemnemu Antetokunmpu so pomagali Eric Beldsoe (14 točk in pet podaj), Khris Middleton in Brook Lopez (oba po 11). Pri prvakih je bil strelsko zelo razpoložen Kyle Lowry, ob metu 11/18 (trojke 5/9) je dosegel 36 točk.

22-letni turški branilec Furkan Korkmaz je s trojko rešil Philadelphio pred prvim porazom sezone. Foto: Reuters

Korkmazov največji trenutek kariere

Najrazburljivejši sobotni obračun so videli gledalci v Moda Centru, kjer je Philadelphia s 128:129 ugnala Portland in ostaja edina neporažena ekipa sezone v ligi. Turški branilec Furkan Korkmaz je zadel trojko z desne strani 0,4 sekunde pred koncem. Še sam je bil presenečen, da je zadel, po njegovih besedah pa je bil to njegov najboljši met v karieri. Sixersi sezone Lige NBA s petimi zmagami niso odprli od leta 2000. Takrat so dobili uvodnih deset tekem in na koncu sezone postali prvaki Vzhodne konference. Damien Lillard je za Portland, ki je v tretji četrtini vodil že za 21 točk, dosegel 33 točk.

Kerru zmanjkuje igralcev

Zdesetkani Golden State se je dobro upiral Charlottu, a vendarle izgubil s 87:93. Trener Steve Kerr je ostal še brez Draymonda Greena (zaradi poškodbe palca bo izpustil nekaj tekem) in D'Angela Russla (zvin gležnja), pred dnevi se je poškodoval tudi Steph Curry. Kerr je tako enemu izmed reporterjev v šali predlagal, naj pride pomagat na parket. Ob vseh poškodbah je Golden State, ki je igral v zadnjih petih finalih Lige NBA in osvojil tri šampionske prstane, povsem nekonkurenčen in ima po šestih tekmah le eno zmago.

Tekme 2. novembra:

OKLAHOMA CITY - NEW ORLEANS 115:104

Gilgeous-Alexander 23 (3/5 za tri) in 8 skokov, Bazley in Schröder po 17, Gallinari 16 (4/6 za tri); Redick 17, Holiday 16, Okafor 15 in 12 skokov.

MILWAUKEE - TORONTO 115:105

Antetokounmpo 36 (14/20 iz igre), 15 skokov in 8 podaj, Bledsoe 14, Middleton in B. Lopez po 11; Lowry 36 (5/9 za tri), Siakam 16, VanVleet 12.

DETROIT - BROOKLYN 113:109

Drummond 25 in 20 skokov, Kennard 24, Brown 22; Irving 20 (8/21 iz igre, 0/6 za tri), 11 skokov in 10 podaj, Prince 20 (5/8 za tri), Harris 18.

PORTLAND - PHILADELPHIA 128:129

Lillard 33 (8/12 za tri), Hood 25 (9/11 iz igre), McCollum 16; Horford 25, Harris 23 (10/15 iz igre), Simmons 18, 11 skokov in 8 podaj, Richardson 17.

MEMPHIS - PHOENIX 105:114

Morant 24 (9/16 iz igre, 2/3 za tri), Brooks 16, Valančiunas 13; Booker 21 (3/3 za tri), Baynes 20 (4/7 za tri), Oubre 15.

WASHINGTON - MINNESOTA 109:131

Beal 30, Thomas 16; Wiggins 21, Covington in Culver po 20.

ORLANDO - DENVER 87:91

Vučević 24 (10/16 iz igre), Gordon 21; Murray 22, Jokić 20 in 7 skokov, Harris 13. Vlatko Čančar je bil vso tekmo na rezervni klopi.

GOLDEN STATE - CHARLOTTE 87:93

Paschall 25 (10/18 iz igre), Bowman in Robinson po 16; Bacon 25, Rozier 20, Washington 11.

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Philadelphia 76ers 5 5 0 100.0 Miami Heat 5 4 1 80.0 Boston Celtics 5 4 1 80.0 Milwaukee Bucks 6 4 2 66.7 Toronto Raptors 6 4 2 66.7 Charlotte Hornets 6 3 3 50.0 Detroit Pistons 7 3 4 42.9 Cleveland Cavaliers 5 2 3 40.0 Indiana Pacers 5 2 3 40.0 Atlanta Hawks 5 2 3 40.0 Orlando Magic 6 2 4 33.3 Brooklyn Nets 6 2 4 33.3 Chicago Bulls 6 2 4 33.3 Washington Wizards 5 1 4 20.0 New York Knicks 6 1 5 16.7