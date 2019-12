Takole si je Kawhi Leonard nadel prstan, ki mu ga je dal Kyle Lowry. Foto: Reuters

Pred tekmo so z videom počastili MVP-ja finala, nato pa so se njegovi nekdanji soigralci zbrali na sredini igrišča. Ob navdušenju navijačev je Leonard objel vsakega igralca, preden mu je Kyle Lowry izročil šampionski prstan.

"Izjemen trenutek. Res so se potrudili, vsi igralci, s katerimi sem osvojil prstan, so stali z mano na sredini in mi izročili prstan. Bila je posebna sezona za nas, zame, celotno mesto in državo," je bil ganjen Leonard, ki pa ni imel milosti na sami tekmi. Clippersi so v Torontu slavili s 112:92, Leonard pa je bil s 23 točkami prvi strelec svoje ekipe. Pri Torontu, ki je izgubil doma tretjič zapored, je bil najučinkovitejši Pascal Siakam s 24 točkami.

12. zaporedna zmaga Lakersov na gostovanjih

V Orlandu je LeBron James s šestim trojnim dvojčkom sezone najbolj pripomogel LA Lakersom za 12. zaporedno zmago na gostovanjih (96:87). Zbral je 25 točk, 11 skokov in 10 podaj.

Milwaukee se bliža klubskemu rekordu

Giannis Antetokounmpo ni igral zaradi poškodbe tetive, a je Milwaukee kljub temu suvereno opravil z New Orelansom (127:112) za že 16. zaporedno zmago. To je drugi najdaljši niz Bucksov v klubski zgodovini, boljši so bili le v šampionski sezoni 1970/71, ko so slavili 20-krat zapored.

55 točk Jamesa Hardna v Clevelandu

Najboljši točkovni izkupiček večera je imel James Harden, ki je v zmagi Houstona v Clevelandu s 116:100 vknjižil 55 točk. Z desetimi trojkami (met 10/18) je izenačil rekord kariere.

Bogdanović pokopal Oklahomo

Sacramento je v razburljivi končnici s 94:93 ugnal Oklahomo. Odločilno trojko je 13,4 sekunde pred koncem zadel Bogdan Bogdanović (17 točk).

Dallas ponoči v Mexico Cityju

Ponoči bo spet v akciji Luka Dončić, saj se bo Dallas v Ciudadu de Mexicu pomeril z Detroitom. Tekma se bo začela ob 3.10.

ORLANDO – LA LAKERS 87:96

Isaac 19 in 8 skokov, Fournier 18, Gordon 14 in 14 skokov; James 25 (11/24 iz igre), 11 skokov in 10 podaj, Davis 16 in 12 skokov, Caldwell Pope 15 (4/7 za tri).

CLEVELAND – HOUSTON 110:116

Porter 24 (6/9 za tri), Sexton 18, Clarkson (3/9 za tri) in Love (11 skokov) po 17; Harden 55 (20/34 iz igre, 10/18 za tri, prosti meti 5/5) in 8 podaj, Westbrook 23, 7 skokov in 6 podaj, Capela 10 in 13 skokov.

BROOKLYN – CHARLOTTE 108:113

Dinwiddie 24, Allen 21 (7/9 iz igre) in 10 skokov, Pinson 12; Graham 40 (7/12 za tri), Bridges 14, Washington in Rozier po 13.

TORONTO - LA CLIPPERS 92:112

Siakam 24 (9/20 iz igre), Powell 22; Leonard 23 (8/14 iz igre), Williams 18, Harkless 14.

CHICAGO – ATLANTA 136:102

LaVine 35 (12/16 iz igre, 7/7 za tri), Markkanen 22 (8/9 iz igre), White 19; Len 17 (7/9 iz igre), Reddish 16, Young 15 in 13 podaj.

INDIANA – BOSTON 122:117

Brogdon 29 (prosti meti 15/15), A. Holiday 18 (8/9 iz igre), J. Holiday 17; Sabonis 15, 14 skokov in 8 podaj; Walker 44 (16/28 iz igre, 7/15 za tri) in 7 podaj, Brown 18, Tatum 16.

MINNESOTA – UTAH 116:127

Teague 32 (4/4 za tri), Wiggins 26, Towns 21 in 11 skokov; Mitchell 30 (13/20 iz igre), Ingles 23, Gobert 20 in 16 skokov.

PHOENIX – MEMPHIS 108:115

Kaminsky 24 (4/4 za tri), Rubio 22, Booker 15 in 10 podaj; Brooks 27 (10/18 iz igre), Jackson Jr. 24., Clarke 15.

MILWAUKEE – NEW ORLEANS 127:112

Bledsoe 29 (5/6 za tri), Middleton 24, Ilyasova 18, Hill 13; Redick 31 (10/16 iz igre), Ingram 25 in 10 skokov, Holiday 21 (4/6 za tri).

SACRAMENTO – OKLAHOMA CITY 94:93

Hield 23, Bogdanović 17, Bagley 11; Schröder 17, Nader 15, Gallinari 14.

GOLDEN STATE – NEW YORK 122:124

Russell 32, Burks 18, Robinson 17; Morris 36, 10 skokov, Randle 24, 13 skokov, Barrett 22, 10 skokov.

Tekme 12. decembra:

BOSTON – PHILADELPHIA

SAN ANTONIO – CLEVELAND

DETROIT – DALLAS (ob 3.00)

(v Ciudad de Mexicu)

DENVER – PORTLAND