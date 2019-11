Kendrick Nunn je presenečenje začetka te sezone. Foto: Reuters

24-letnik je v Ligo NBA prišel mimo nabora, zdaj pa v ligi blesti. Na petih tekmah je dosegel 112 točk, kar je največ v zgodovini lige med vsemi igralci, ki niso bili izbrani na naboru. Prej je ta rekord držal Connie Hawkins, ki je leta 1969 na prvih petih tekmah za Phoenix dosegel 105 točk.

Največ točk v prvih 5 tekmah Lige NBA v zadnjih 25 sezonah:

124: Jerry Stackhouse

113: Kevin Durant

112: Kendrick Nunn

107: Allen Iverson

...

98: Luka Dončić — Športni SOS (@SportniSOS) 01. november 2019

Miami uspešen tudi s Herrom

"To je neverjetno, vse kar sem potreboval, je bila priložnost. Vse to je plod trdega dela. Moja vera v Jezusa Kristusa in delo se poznata," je bil vzhičen Kendrick Nunn. Vodstvo Miamija je res lahko vzhičeno s svojim kadrovanjem, saj se je za zelo uspešnega izkazal tudi drugi novinec Tyler Herro (17 točk). Goran Dragić, ki je v igro spet prišel s klopi, tokrat ni imel svojega dne, saj je 19 minutah dosegel štiri točke.

Young zaradi gležnja ni igral

Pri Atlanti se je poznala odsotnost prvega strelca Traeja Younga, ki ima poškodovan gleženj. V prvi peterki je bil dvoštevilčen le John Collins (12 točk), zelo uspešen pa je bil rezervist Jabari Parker (23).

Prvi minuti za Čančarja

Svoj debi je dočakal Vlatko Čančar, ki je pri porazu Denverja v New Orleansu (122:107) na parketu prebil dve minuti, v katerih je njegova statistika ostala prazna. Nuggetsi so po odličnem začetku treh zmag zdaj klonili drugič zapored, New Orleans pa se je veselil sploh prve zmage v sezoni.

Leonard po počitku dosegel 38 točk

V derbiju večera so LA Clippersi premagali San Antonio s 103:97 in mu zadali prvi poraz v sezoni. Junak tekme je bil Kawhi Leonard, ki je nekdanji ekipi nasul kar 38 točk in s tem upravičil pričakovano strategijo Clippersov, ki bodo redno počivali Leonarda. Ta je namreč večer pred tem preventivno izpustil tekmo proti Utahu.

Liga NBA, tekme 31. oktobra

ATLANTA - MIAMI 97:106

Parker 23, Bembry 18, 10 skokov in 8 podaj, Wallace in Collins po 12; Nunn 28 (4/6 za tri), Herro 17, Leonard 16 (3/4 za tri) in 8 skokov ... Dragić 4 (1/5 iz igre, 0/3 za tri, prosti meti 2/2), 3 podaje in 1 skok v 19 minutah.



NEW ORLEANS - DENVER 122:107

Okafor 26, Ingram 25, Jackson 21 (4/6 za tri), Holiday 19 (5/9 za tri); Porter 15, Murray in Grant po 14 ... Čančar 0 v 2 minutah.



LA CLIPPERS - SAN ANTONIO 103:97

Leonard 38 (15/32 iz igre) in 12 skokov, Harrell 24 (9/11 iz igre), Williams 12; DeRozan 29 (13/21 iz igre), White 20 (6/11 iz igre, 3/4 za tri).

Tekme 1. novembra:

BROOKLYN - HOUSTON

INDIANA - CLEVELAND

ORLANDO - MILWAUKEE

BOSTON - NEW YORK

CHICAGO - DETROIT

DALLAS - LA LAKERS

SACRAMENTO - UTAH

GOLDEN STATE - SAN ANTONIO