Wizardsi so po izgubljeni prvi četrtini (29:39) pobudo prevzeli v drugi in na odmor odšli z osmimi točkami naskoka. Vodstva do konca tekme niso izpustili iz rok.

Jordan McRae je z 29 točkami postavil rekord sezone, na naboru neizbrani Garrison Matthews pa na svoji enajsti tekmi v Ligi NBA z 28 točkami rekord kariere. Tekmo življenja je imel tudi 33-letni francoski center Ian Mahinmi, ki je prispeval 25 točk.

Prvi strelec Miamija je bil Jimmy Butler s 27 točkami. Duncan Robinson jih je dodal 16, Bam Adebayo pa je ob 14 točkah zbral še 14 skokov. Goran Dragić je bil eden izmed petih dvomestnih košarkarjev Miamija. V 23 minutah je vknjižil 10 točk ob metu 3/12 (za tri 2/6) ter dodal še po dve podaji in dva skoka. "Popolnoma so nas uničili na obeh koncih. Napad je bil slab, še slabše je bilo v obrambi. Težko je bilo," je povedal Dragić. Klop Washingtona je nadigrala klop Miamija kar z 80:27.

S tem je prekinjen niz petih zmag Vročice, ki jo je z drugega mesta Vzhodne konference izrinil Boston. "To samo kaže, kako je ta liga različna od večera do večera. Kar koli narediš, ne moreš vedeti, kaj ti prinaša prihodnost," je povedal trener Miamija Erik Spoelstra. Miami je v drugi četrtini prejel 42 točk, največ v tej sezoni.

Atlanta je brez Traea Younga slavila v Olrandu, Minnesota pa je bila brez Karla Anthonyja Townsa in Andrewa Wigginsa boljša od Brooklyna.

V silvestrski noči bo na parketu znova Luka Dončić, ki bo z Dallasom gostoval v Oklahomi. Tekma se bo začela ob 2. uri.

WASHINGTON - MIAMI 123:105

McRae 29 (6/8 za tri), Mathews 28 (4/7 za tri), Mahinmi 25 (10/11 iz igre), Smith 19; Butler 27 (prosti meti 15/19), Robinson 16, Nunn in Adebayo (14 skokov) po 14, Dragić 10 (3/12 iz

igre, 3/6 za tri, prosti meti 2/3), 2 skoka in 2 podaji v 23 minutah.

ORLANDO - ATLANTA 93:101

Vučević 27 (12/19 iz igre), Fournier 22, Augustin 17; Goodwin 21, Huerter 19, Len 18 in 12 skokov, Young ni igral zaradi poškodbe.

CHICAGO - MILWAUKEE 102:123

LaVine 19, Markkanen (5/9 za tri) in White po 18; Middleton 25 (9/19 iz igre), Antetokounmpo 23 (8/14 iz igre), Bledose 15, Ilyasova 14 in 11 skokov.

MINNESOTA - BROOKLYN 122:115 (podaljšek)

Napier 24 in 8 podaj, Culver 21, Bates Diop 15; Dinwiddie 36 (12/31 iz igre), Harris 19, Chandler 13.

UTAH - DETROIT 104:81

Mitchell 23, Clarkson 20 (4/7 za tri), Bogdanović 17, Gobert 13 in 19 skokov; Rose 20 (8/17 iz igre), Drummond (13 skokov) in Mihajluk po 15.

PORTLAND - PHOENIX 116:122

Lillard 33 (5/12 za tri), McCollum 25 (11/21 iz igre), Whiteside 16 in 22 skokov; Booker 33 (prosti meti 15/15), Oubre 29 (7/10 za tri), Rubio 18 in 13 podaj, Bridges 13, Baynes 12 in 9

skokov.

Tekme 31. decembra:

INDIANA - PHILADELPHIA

CHARLOTTE - BOSTON

SACRAMENTO - LA CLIPPERS

SAN ANTONIO - GOLDEN STATE

TORONTO - CLEVELAND

HOUSTON - DENVER

OKLAHOMA CITY - DALLAS (ob 2.00)

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 35 30 5 85.7 Boston Celtics 30 22 8 73.3 Miami Heat 33 24 9 72.7 Toronto Raptors 33 22 11 66.7 Philadelphia 76ers 35 23 12 65.7 Indiana Pacers 33 21 12 63.6 Brooklyn Nets 32 16 16 50.0 Orlando Magic 33 14 19 42.4 Chicago Bulls 34 13 21 38.2 Charlotte Hornets 35 13 22 37.1 Detroit Pistons 34 12 22 35.3 Cleveland Cavaliers 32 10 22 31.2 Washington Wizards 32 10 22 31.2 New York Knicks 33 9 24 27.3 Atlanta Hawks 34 7 27 20.6