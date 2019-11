Goran Dragić je za tri točke metal 3/8. Foto: Reuters

Vročica je začela v skladu s svojim imenom, saj je že po štirih minutah vodila s 14:2. Največja prednost je znašala že 29 točk. Razlika je v zadnji četrtini nekajkrat padla celo pod desetimi točkami, a je razigrani Jimmy Butler (11 od 20 točk v tem delu igre) poskrbel, da ob koncu tekme ni bilo napeto.

Kaj je cilj? Postati moramo trdnjava

Butler je bil vsestranski, saj je podelil kar 13 podaj, hkrati pa ni izgubil niti ene žoge. "Želimo, da naša dvorana postane prava trdnjava in da bodo ekipe tu imele precej težav. Želimo postati ekipa, proti kateri ne bo nihče želel igrati," je bil odločen Butler. Miami je prvič po letu 2012 dobil vse prve štiri tekme na domačem parketu.

Tretji najboljši štart Miamija

Goran Dragić je spet začel s klopi, a vseeno prejel precej minut (natančno 33), v katerih je dosegel 18 točk in 6 podaj. Miami je na deseti tekmi slavil sedmič, to je zanj izenačenje tretjega najboljšega štarta v sezono (dvakrat mu je uspelo začeti z razmerjem zmag 8-2).

Liga NBA, tekme 12. novembra

MIAMI - DETROIT 117:108

Butler (13 podaj) in Nunn po 20, Dragić 18 (6/13 iz igre, 3/8 za tri, prosti meti 3/4), 6 podaj in 1 skok v 33 minutah, Adebayo 18 (8/9 iz igre) in 14 skokov; Kennard 22, Wood in Drummond po 16.

INDIANA - OKLAHOMA CITY 111:85

Warren 23 (10/14 iz igre), Brogdon 20, Sabonis 18 in 16 skokov; Gallinari 14, Burton 13.

PHILADELPHIA - CLEVELAND 98:97

Embiid 27 (3/5 za tri) in 16 skokov, Richardson 17, Simmons 15; Love in Clarkson po 20, Sexton 18.

UTAH - BROOKLYN 119:114

Mitchell 30 (13/26 iz igre), Gobert (15 skokov) in Conley po 18; Irving 27 (10/30 iz igre, 2/12 za tri), Dinwiddie 21, Jordan (17 skokov) in Prince po 15.



CHICAGO - NEW YORK 120:102

White 27 (7/11 za tri), Lavine 25, Carter 17 in 12 skokov; Morris 22 in 9 skokov, Barrett 21, Gibson in Randle po 17.



DENVER - ATLANTA 121:125

Barton 21 (4/7 za tri) in 9 skokov, Jokić 20, Millsap 19, Murray 18; Young 42 (13/21 iz igre, 8/13 za tri) in 11 podaj, Parker 20, Len 17, Hunter 12, Huerter 11 (3/3 za tri).

PHOENIX - LA LAKERS 115:123

Rubio (10 podaj) in Booker 21 (9 podaj) po 21, Baynes 20 (4/6 za tri), Šarić 18 (4/6 za tri), Kaminsky 16 in 9 skokov; Davis 24 (9/17 iz igre) in 12 skokov, Kuzma 23 (3/6 za tri), James 19 (8/13 iz igre, 1/4 za tri, prosti meti 2/7), 11 podaj in 7 skokov, Green 14 (3/5 za tri), Howard 12 in 9 skokov. Lakersi so tekmo končali z delnim izidom 12:2. Kyle Kuzma je zadel dve zaporedni trojki za 113:120.



