Miamiju uspel preobrat po seriji 22:0

V svoji dvorani neporažena ostaja tudi Philadelphia

New York - MMC RTV SLO

Duncan Robinson je za tri točke metal 10/14. Foto: Reuters

Košarkarji Miamija so po podaljšku premagali Atlanto s 135:121 in v svoji dvorani ostajajo neporaženi, saj so dobili vseh 11 tekem.