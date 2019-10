Shai Gilgeous-Alexander je iz igre metal 7/12. Foto: Reuters

Zagotovo bo drugače že v noči na četrtek, ko bo Dallas igral proti Detroitu. "Želel sem si igrati na obeh tekmah. Na koncu se je vodstvo odločilo, da me odpočije, na naslednji tekmi bom igral. Nenavadno je, da tekmo spremljaš s klopi, komaj čakam, da končno stopim na parket," je neučakan Porzingis.

Carlisle: Gre zgolj za matematiko

Razočarani so bili tudi navijači v dvorani in pred zasloni (tekmo je prenašal ESPN), a trener Dallasa Rick Carlisle je razložil: "Že dolgo nazaj smo naredili seznam aktivnosti, v ponedeljek smo imeli zelo naporen trening, danes (na dan tekme proti Oklahomi, op. a) lahek trening in počitek za Luko in Kristapsa, v sredo bosta igrala, v četrtek spet počivala. Nismo želeli jeziti navijačev, bolj gre za matematično enačbo načrtovanja aktivnosti in nič drugega."

Marjanović dosegel sedem točk

Oklahoma je vodila večji del tekme. Novinec v ekipi Shai Gilgeous Alexander je dosegel 24 točk. Za Mavse sta po 14 točk dosegla Maxi Kleber in Justin Jackson. Prvih devet minut je odigral Boban Marjanović in dosegel sedem točk.

Goran Dragić je bil natančen pri obeh poskusih za tri točke. Foto: Reuters

Dragić igral 20 minut

Prvo tekmo je odigral Miami, ki je pred svojimi gledalci premagal San Antonio s 107:89. Goran Dragić je tekmo začel s klopi, igral je 20 minut, ob metu 3/4 je dosegel osem točk, zbral je še tri skoke in štiri podaje.

Dve točki Čančarja

Svoj debi je dočakal tudi Vlatko Čančar, ki je ob gostujoči zmagi Denverja nad Portlandom (94:105) igral šest minut. V tem času je dvakrat vrgel na koš in se veselil prvih dveh točk.