David Stern je kar 30 let vodil Ligo NBA in jo preobrazil v eno najbolje, če ne prav najboljše, vodeno profesionalno športno ligo na svetu. Foto: EPA

David Stern je omedlel, ko je bil v restavraciji v New Yorku. Po tem so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so ga operirali.

Stern je bil komisar Lige NBA do leta 2014, ko ga je na položaju nasledil zdajšnji komisar Adam Silver. Stern je svoje naloge opravljal kot četrti komisar Lige NBA v zgodovini severnoameriške košarke, NBA pa je vodil vse od leta 1984. Takrat je nasledil Larryja O'Briena.

Stern je bil ključni mož v organizaciji in ima zasluge za to, da se je Liga NBA med vsemi ameriškimi profesionalnimi ligami najbolj uveljavila po svetu, sočasno pa je košarka v ZDA prehitela bejzbol.