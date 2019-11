Pascal Siakam je nova gonila sila prvaka Lige NBA Toronta. Foto: Reuters

Pascal Siakam je 13 od svojih 36 točk dosegel v zadnji četrtini, s 30 točkami se mu je pridružil branilec Fred VanVleet. Svoje je dodala še klop - Rondae Hollis-Jefferson(16 točk, 11 skokov), Terence Davis (15 točk) - in Toronto na sobotno tekmo v Dallas prihaja v odličnem razpoloženju.

47 točk Hardna v zmagi nad Clippersi

Živčno tekmo so videli gledalci v Houstonu, kjer so Rakete predvsem po zaslugi Jamesa Hardena (47 točk) s 102:93 premagale LA Clipperse. Praktično vso tekmo je bil na prvem strelcu lige obrambni specialist Patrick Beverly, ki ni izbiral sredstev. Dve minuti pred koncem pri vodstvu Houstona za dve je moral zaradi šestih osebnih napak zapustiti igro.

"Pat Bev vas je vse prelisičil, da igra obrambo. Ne zna pokrivati nikogar. Samo teče okrog in ne dela nič. Saj ste videli, kaj se je zgodilo - 47. Ves ta cirkus, da dobiš 47 točk," je bil do nekdanjega igralca Raket kritičen Russell Westbrook, ki se je ustavil pri 17 točkah.

Austin Rivers wanted the refs to give his dad a tech pic.twitter.com/zKRHXf2PYQ — Bleacher Report (@BleacherReport) 14. november 2019

Sin zahteval očetovo izključitev

Ob koncu tekme je živce izgubil tudi trener Clippersov Doc Rivers, ki se ni strinjal s sodniki glede števila minut odmora, ki jih je še imel na razpolago. Cirkusu se je priključil njegov sin Austin Rivers, košarkar Houstona, ki je spodbujal sodnike, da njegovemu očetu dodelijo še drugo tehnično napako. To se je tudi zgodilo in minuto in pol pred koncem je bil Doc Rivers izključen.

Po tekmi je Austin Rivers na Twitterju zapisal: "Zahvalni dan bo letos precej čuden." Pozneje je novinarjem povedal: "Je precej občutljiv glede takih stvari, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Rad ga imam, toda bil je res lep trenutek, v katerem sem zelo užival. Bilo je zabavno." Paul George še vedno ni debitiral v dresu Clippersov. Njegova vrnitev se pričakuje v naslednjih dneh.

Vrnitev Porzingisa v New York

Košarkarji Dallasa bodo v noči na petek gostovali v New Yorku. Tekma se bo začela ob 2. uri zjutraj. Spremljali jo bomo tudi na MMC-ju. To bo prvo gostovanje Kristapsa Porzingisa v Madison Square Gardnu po januarski menjavi z Dallasom.

CHARLOTTE - MEMPHIS 117:119

Rozier 33 (7/12 za tri), Monk 20, Graham 19; Morant 23 (10/15 iz igre) in 11 podaj, Valančiunas 18 in 13 skokov, Gudurić 17 (4/6 za tri).

Novinec Ja Morant je odločil s polaganjem 0,7 sekunde pred koncem.

ORLANDO - PHILADELPHIA 112:97

Vučević 25 (11/18 iz igre) in 12 skokov, Gordon 18, 13 skokov in 7 podaj, Ross in Fournier po 13; Richardson 19, Simmons 18 (9/12 iz igre), Horford 14,

Embiid ni igral zaradi poškodbe kolena.

BOSTON - WASHINGTON 140:133

Walker 25 (6/12 za tri), Tatum 23, Brown 22, Edwards 18 (4/5 za tri); Beal 44 (17/27 iz igre, 4/6 za tri), Hachimura 21, Thomas 18.

HOUSTON - LA CLIPPERS 102:93

Harden 47 (12/26 iz igre, 7/13 za tri, prosti meti 16/17), 7 podaj in 6 skokov, Westbrook 17, Capela 12 (6/7 iz igre) in 20 skokov; Leonard 26 (10/24 iz igre), 12 skokov in 7 podaj,

Williams 20, Green 14 (4/7 za tri) in 14 skokov.

MINNESOTA - SAN ANTONIO 129:114

Wiggins 30 (4/7 za tri), 8 skokov in 7 podaj, Towns 28 in 11 skokov, Teague 18, Layman 16; DeRozan 27 (12/18 iz igre), Aldridge 23, Forbes 13.

LA LAKERS - GOLDEN STATE 120:94

James 23 (11/21 iz igre) in 12 podaj, Kuzma 22, McGee 18 (8/12 iz igre) in 17 skokov, Howard 15, Davis ni igral (počitek); Russell 21 in 8 podaj, Paschall 15, Poole 11.

PORTLAND - TORONTO 106:114

Hood 25 (5/10 za tri), McCollum 19, Simons 17, Whiteside 12 in 9 skokov; Siakam 36 (15/28 iz igre, 4/7 za tri), VanVleet 30 (4/6 za tri), Hollis Jefferson 16 in 11 skokov, T. Davis 15.

Tekme 14. novembra:

CLEVELAND - MIAMI

NEW ORLEANS - LA CLIPPERS

MILWAUKEE - CHICAGO

NEW YORK - DALLAS (ob 2.00)

PHOENIX - ATLANTA

DENVER - BROOKLYN

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Boston Celtics 10 9 1 90.0 Toronto Raptors 11 8 3 72.7 Miami Heat 10 7 3 70.0 Milwaukee Bucks 10 7 3 70.0 Philadelphia 76ers 11 7 4 63.6 Indiana Pacers 11 7 4 63.6 Cleveland Cavaliers 10 4 6 40.0 Atlanta Hawks 10 4 6 40.0 Brooklyn Nets 10 4 6 40.0 Charlotte Hornets 11 4 7 36.4 Chicago Bulls 11 4 7 36.4 Orlando Magic 11 4 7 36.4 Detroit Pistons 12 4 8 33.3 Washington Wizards 9 2 7 22.2 New York Knicks 11 2 9 18.2