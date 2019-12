Miami velja za največje presenečenje letošnje sezone v Ligi NBA. Foto: Reuters

Še na koncu tretje četrtine je Miami zaostajal za sedem točk, nato pa spreobrnil potek srečanja z delnim izidom 21:4. Jimmy Butler je dosegel 20 točk, center Bam Adebayo je vknjižil 18 točk in 12 skokov. Novinec Tyler Herro je 9 od svojih 17 točk prispeval v zadnji četrtini.

Goran Dragić je iz igre metal 5/16. Foto: Reuters

Goran Dragić je tekmo začel na klopi, a je na koncu na parketu zbral kar 30 minut. Za 15 točk je imel največ poskusov iz igre v svoji ekipi (16), zadel jih je pet. Trojke je metal 3/6. Justin Winslow, s katerim sta se na začetku sezone bojevala za štartno peterko, sploh ni vstopil v igro.

Pri Utahu so izstopali Joe Ingles s 27 točkami, Bojan Bogdanović z 19 in Rudy Gobert z 18 točkami, 20 skoki in 5 blokadami.

Miami je dobil skok s 55:46. Na tekmah v tej sezoni, na katerih je Vročica premagala nasprotnika v skoku, je izkupiček Miamija 20:0. Navijači (dvorana je bila razprodana 433. zapored) so na koncu nagradili dobro predstavo svojih ljubljencev s stoječimi ovacijami.

Miami ima izkupiček 22:8 in je tretji na Vzhodu ter četrti v celotni ligi.

Čančar ni stopil na parket

Razburljivo je bilo v Phoenixu, kjer je Denver s košem Jamala Murraya 3,2 sekunde pred koncem s 113:111 premagal Sunse. Muray je ob metu 12/19 dosegel 28 točk. Nikola Jokić je z 22 točkami, 12 skoki in 10 podajami vknjižil sedmi trojni dvojček sezone. Vlatko Čančar ni stopil na parket. Denver je slavil sedmič zapored, medtem ko je Phoenix nanizal sedmi poraz.

Na božični dan derbi Los Angelesa

Po večeru premora sledijo božične tekme, ki veljajo za enega izmed vrhuncev rednega dela sezone. V sredo se bo spored začel že ob 18. uri z dvobojem med Torontom in Bostonom. Sledi obračun Philadelphia – Milwaukee (20.30), nato pa gostovanje Houstona v San Franciscu pri Golden Statu (23.00). Ob 2. uri zjutraj se bosta udarili ekipi iz Los Angelesa, ob 4.30 pa bo v Denverju gostoval New Orleans.

MIAMI – UTAH 107:104

Butler 20 (7/15 iz igre) in 8 skokov, Adebayo 18 in 12 skokov, Herro 17 (3/5 za tri), Dragić 15 (5/16 iz igre, 3/6 za tri, prosti meti 2/2), 6 skokov in 1 podaja v 30 minutah; Ingles 27 (7/12 za tri), Bogdanović 19, Gobert 18 (9/11 iz igre) in 20 skokov.

DETROIT – PHILADELPHIA 109:125

Drummond 27 (13/16 iz igre), Rose 16, Mihajluk 13; Harris 35 (14/21 iz igre), Korkmaz 21, Embiid 20, Simmons 16, 17 podaj in 13 skokov.

ORLANDO – CHICAGO 103:95

Ross 26 (6/13 za tri), Vučević 21, Gordon 16 in 11 skokov; LaVine 26 (8/26 iz igre), Satoransky 20 (4/5 za tri), Markkanen 10.

PHOENIX – DENVER 111:113

Rubio 21 (9/12 iz igre), 9 podaj in 7 skokov, Oubre 14, Šarić in Kaminsky po 13; Murray 28 (12/19 iz igre, 4/8 za tri), Jokić 22 (4/7 za tri), 12 skokov in 10 podaj, Barton 13, Grant 11,

Čančar ni igral. Jamal Murray je odločil tekmo 3,2 sekunde pred koncem. Sedma zaporedna

zmaga Nuggetsov in sedmi zaporedni poraz Sunsov.

NEW YORK – WASHINGTON 115:121

Randle 35 (11/21 iz igre), Dotson 19 (5/10 za tri), Barrett 18; Beal 30 (13/38 iz igre), Brown 26 in 9 skokov, Smith 17.

INDIANA – TORONTO * 120:115 (podaljšek)

Warren (10/19 iz igre) in Turner (5/6 za tri) po 24. A. Holiday 19 (5/10 za tri) in 10 podaj, Sabonis (17 skokov), Lamb in McConnell po 12; Lowry 30 (5/12 za tri), Ibaka 23 in 9 skokov, VanVleet 21 in 11 podaj, Siakam in M. Gasol nista igrala zaradi poškodbe.

CLEVELAND – ATLANTA 121:118

Sexton 25 (12/20 iz igre), Garland 21 (3/5 za tri), Love 20, Osman 18; Young 30 in 11 podaj, Collins 27 in 10 skokov, Hunter 23,Huerter 19 (5/7 za tri).

GOLDEN STATE – MINNESOTA 113:104

Russell 30 (5/11 za tri), Burks 25, Lee 14; Wiggins 22, McLaughlin 19.

MEMPHIS – SAN ANTONIO 115:145

Jackson Jr. 22 (6/9 za tri), Morant 19, Valančiunas 18 in 12 skokov; Aldridge 40 (17/25 iz igre, 3/5 za tri), DeRozan 26 (10/11 iz igre) in 10 podaj, Lyles 17 (3/4 za tri), Murray 14.

SACRAMENTO – HOUSTON 104:113

Fox 31 (13/21 iz igre), Ariza in Holmes (14 skokov) po 12; Harden 34 (10/19 iz igre, 4/11 za tri, prosti meti 10/12), Westbrook 28 (3/4 za tri), Capela 15 in 14 skokov.

PORTLAND – NEW ORLEANS 94:102

Anthony 23 (9/17 iz igre) in 9 skokov, McCollum 20, Lillard 18; J. Holiday 21, Ingram 19 in 11 skokov, Redick 16.

Tekme 25. decembra:

TORONTO – BOSTON

PHILADELPHIA – MILWAUKEE

GOLDEN STATE – HOUSTON

LA LAKERS – LA CLIPPERS

DENVER – NEW ORLEANS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 31 27 4 87.1 Boston Celtics 27 20 7 74.1 Miami Heat 30 22 8 73.3 Toronto Raptors 30 21 9 70.0 Philadelphia 76ers 32 22 10 68.8 Indiana Pacers 31 21 10 67.7 Brooklyn Nets 29 16 13 55.2 Orlando Magic 30 13 17 43.3 Charlotte Hornets 33 13 20 39.4 Chicago Bulls 32 12 20 37.5 Detroit Pistons 31 11 20 35.5 Washington Wizards 29 9 20 31.0 Cleveland Cavaliers 30 9 21 30.0 New York Knicks 31 7 24 22.6 Atlanta Hawks 31 6 25 19.4