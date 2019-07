Adam Silver v pogovoru z lastnikom Dallasa Markom Cubanom. Foto: AP

To pod vprašaj postavlja temeljno postavko poštenosti. Pred začetkom prestopnega roka (ta se je uradno začel 1. julija ob polnoči po srednjeevropskem času) se prosti igralci in njihovi snubci ne bi smeli dogovarjati, a marsikatera podrobnost je bila znana že pred tem rokom (denimo selitev Kembe Walkerja v Boston), precej stvari pa je bilo znanih v trenutkih odprtja tržnice (veliki posel Brooklyna). Vsaj sodeč od daleč je po pravilih med večjimi ribami prostih igralcev igral le MVP finala Kawhi Leonard, ki si je za odločitev vzel skoraj teden dni.

Zaveda se, da že prej potekajo dogovori

Težave se zaveda tudi komisar lige Adam Silver, ki je pred medije stopil na poletni ligi v Las Vegasu: "Moj občutek pravi, da moramo glede prestopnega roka in prostih igralcev nekaj narediti. Med igralci in klubi še pred začetkom roka potekajo določeni dogovori, ki pošteno povedano, ne sodijo v kolektivno pogodbo. To hitro poruši razmerja, ekipe slišijo, da se nekateri igralci dogovarjajo z drugimi ekipami, zato so tudi same prisiljene v take poteze. Med ekipami se začne tekmovanje."

Silver: Pravila se morajo spremeniti

Komisar je priznal, da se je zavedal, da neuradni dogovori obstajajo, a tokratni uvodni dan ga je presenetil. Zato si prizadeva, da bi vpeljali nova pravila, z jasnim namenom: "Moja naloga je, da vzpostavimo pravila, ki bodo poštena do vseh klubov, da bodo jasna in vsem razumljiva. Jasno je, da v tem trenutku s trenutnimi pravili nismo tam, kjer si želimo biti." Mimogrede, trener LA Clippersov Doc Rivers je bil pred tedni kaznovan, ker je v svoji izjavi laskal Leonardu. S tem naj bi namreč kršil pogodbo, ker naj bi želel igralca pripeljati v Staples Center. Taka izjava je videti precej manj sporna, kot so bili dejansko sklenjeni dogovori še pred začetkom prestopnega roka.

Meni, da velika mesta nimajo prednosti

Novinarji so ga še spraševali, če ga kaj skrbi, da imajo pri trgovanju prednost veliki trgi, kot so New York, Los Angeles ali Miami. Silver je zavrnil in ocenil, da so razmerja moči v ligi vsaj na papirju zelo izenačena.

Trenerji bodo lahko izzvali sodniško odločitev

Klubi so v Las Vegasu soglasno odločili, da bodo naslednjo sezono uvedli preverbo sodniških odločitev. Trener bo imel tako enkrat na tekmo možnost, da se pritoži na sodniško odločitev, ne glede na položaj. Preden bo to zahteval, bo moral najprej vzeti minuto odmora. Tehnologijo uporabljajo nekateri športi, najbolj znan je tenis, kjer ima vsak igralec tri tovrstne možnosti na niz.

Livingston išče nov klub

Golden State se je odrekel Shaunu Livingstinu (t. i. waive), s čimer je prišel pod t. i. mejo davka. 33-letni košarkar bo prejel dva milijona že prej zagotovljenega denarja, prav tako pa namerava v NBA-ju odigrati vsaj še svojo 16. sezono.

LeBron James naj bi tudi uradno igral na položaju številka 1. Foto: Reuters

Minnesota ni izenačila ponudbe

Klub bo zamenjal Tyus Jones, Memphis mu namreč za tri leta ponuja 28 milijonov dolarjev. Ker je bil zaščiteni igralec, je imel njegov dosedanji klub Minnesota možnost, da izenači ponudbo in 23-letnega branilca zadrži, a se za to možnost ni odločila.

James kot organizator igre

In še novica iz Los Angeles Lakersov: prvi zvezdnik LeBron James naj bi v novi sezoni primarno igral na mestu organizatorja igre.