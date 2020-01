Russell Westbrook je za Oklahomo City igral 11 sezon. Foto: AP

Pred predstavitvijo začetne peterke gostov iz Teksasa so v dvorani prvič v klubski zgodovini predvajali video v poklon nekdanjemu igralcu, navdušeni navijači pa so takoj začeli skandiranje 'MVP, MVP'.

"Nekaterih stvari ne moreš opisati z besedami. Tu sem bil dolgo časa, ustvaril sem veliko lepih spominov in spoznal ogromno dobrih ljudi. Tu so najboljši navijači na svetu, in to so danes tudi dokazali," je po tekmi dejal organizator igre, s 34 točkami tudi najučinkovitejši posameznik svoje ekipe.

Toda zmaga je ostala v Oklahomi. Gostitelji so že v prvi četrtini strli odpor Houstona, z delnim izidom 10:0 so hitro pobegnili nasprotniku, prednost je ob koncu četrtine po koših Abdela Naderja in Dennisa Schröderja narasla že na +19.

Houston se do konca obračuna nikakor ni mogel približati več gostiteljem. Ti so odlično ustavili prvega strelca ekipe Jamesa Hardna, ki v letošnji sezoni povprečno dosega po 38,5 točke na tekmo, tokrat pa je zbral zgolj 17 točk.

Obenem so gostitelji zadevali z vseh položajev, za najvišjo prednost je dobre štiri minute pred koncem s prostim metom poskrbel Mike Muscala (+30; 109:79).

Liga NBA, tekme 9. januarja

PHILADELPHIA – BOSTON 109:98

Richardson 29 (9/16 iz igre), Simmons 19, Horford 17, Harris 16; Walker 26 (5/11 za tri), Smart 24 (5/7 za tri), Tatum 15 in 10 skokov.

Sixersi so dobili vse tri medsebojne tekme v tej sezoni. Center Joel Embiid bo moral na operacijo prsta na levi roki. Manjkal bo vsaj dva tedna.

Kevin Love je 38 sekund pred koncem podaljška s trojko odločil zmagovalca v Detroitu. Foto: AP

DETROIT – CLEVELAND * 112:115

Drummond 28 (13/24 iz igre) in 23 skokov, Rose 27 (13/24 iz igre), Brown 17; Thompson 35 (15/20 iz igre) in 14 skokov, Garland 20, Sexton 19, Love 17 in 9 skokov.

* – po podaljšku

OKLAHOMA CITY – HOUSTON 113:92

Gallinari 23 (3/6 za tri) in 11 skokov, Gilgeous Alexander 20, Paul 18 (7/14 iz igre), Schröder 16; Westbrook 34 (14/26 iz igre) in 5 podaj, Harden (5/17 iz igre, 2/9 za tri), Clemons 14.

Boston je v letošnji sezoni izgubil vse tri medsebojne tekme s Philadelphio. Foto: AP

MINNESOTA – PORTLAND 116:102

Wiggins 23 (9/15 iz igre), Covington 15, Dieng (10 skokov), Culver in Teague po 12; Lillard 20, Whiteside (14 skokov) in McCollum (3/4 za tri) po 15.

Tekme 10. januarja:

WASHINGTON – ATLANTA

NEW YORK – NEW ORLEANS

BROOKLYN – MIAMI

MEMPHIS – SAN ANTONIO

CHICAGO – INDIANA

PHOENIX – ORLANDO

UTAH – CHARLOTTE

DALLAS – LA LAKERS

SACRAMENTO – MILWAUKEE

LA CLIPPERS – GOLDEN STATE

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 39 33 6 84.6 Miami Heat 37 27 10 73.0 Boston Celtics 36 25 11 69.4 Toronto Raptors 38 25 13 65.8 Philadelphia 76ers 39 25 14 64.1 Indiana Pacers 38 23 15 60.5 Orlando Magic 38 18 20 47.4 Brooklyn Nets 36 16 20 44.4 Charlotte Hornets 40 15 25 37.5 Detroit Pistons 39 14 25 35.9 Chicago Bulls 38 13 25 34.2 Washington Wizards 37 12 25 32.4 Cleveland Cavaliers 38 11 27 28.9 New York Knicks 38 10 28 26.3 Atlanta Hawks 38 8 30 21.1