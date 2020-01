Statistični sladkorček: Carmelo Anthony je 17. v karieri v zadnjih petih sekundah tekme dosegel koš, ki je njegovo ekipo pripeljal v vodstvo. Od sezone 2003/2004, ko Anthony igra v NBA-ju, to ni uspelo nikomur drugemu. Foto: Reuters

Prvaki imajo ogromno težav s poškodbami, saj manjkajo Pascal Siakam, Marc Gasol in Norman Powell, po novem pa se jim je pridužil še Fred VanVleet. Vseeno so po košu Sergea Ibake 1:25 pred koncem povedli z 99:94. A izkazalo se je, da je bil to njihov zadnji koš na tekmi.

Damian Lillard je za tri točke metal 4/7. Foto: EPA

Pet zaporednih točk D. Lillarda

Damian Lillard je najprej znižal s prostima metoma, nato pa je s trojko z desetih metrov izenačil na 99. Gostitelji so zapravili napad s tremi priložnostmi, na drugi strani pa je odločil veteran Carmelo Anthony.

Strelski rekord sezone

"Vsi vemo, kako dober igralec je, bilo je le pomembno, da pride v položaj, ko lahko odloči tekmo. Bil je pokrit, a je vseeno prišel do meta, ko se je dvignil, sem takoj vedel, da bo zadel," je Lillard pohvalil Anthonyja. Ta je je bil z 28 točkami prvi strelec tekme, dosegel je tudi svoj strelski rekord sezone.

Paul se je po odmoru razigral

Uspešen večer je imel še en veteran, Chris Paul je bil ključen mož pri gostujoči zmagi Oklahome nad Brooklynom (111:103). Paul je v drugem polčasu in podaljškov dosegel 20 od svojih 28 točk.

Poškodba Davisa

Los Angeles Lakersi so niz zmag podaljšali na šest, v svoji dvorani so zlahka odpravili New York s 117:87. LeBron James je za zmagovalce dosegel 31 točk. Zmagovalce skrbi poškodba Anthonyja Davisa, ki si je poškodoval del hrbta, ko je skušal blokirati met Juliusa Randla. Davis je na tleh obležal dve minuti, pregled je pokazal, da poškodba ni resna, a se ni vrnil na parket.

Anthony Davis se po padcu ni več vrnil na parket. Foto: AP

Jezerniki se zdaj odpravljajo v Dallas, kjer bodo gostovali v noči na soboto. Mavsi z Luko Dončićem bodo še prej gostili Denver.

Liga NBA, tekme 7. januarja

TORONTO - PORTLAND 99:101

Lowry 24 (7/23 iz igre, 4/16 za tri) in 10 podaj, Ibaka 17 in 11 skokov, Boucher in Brisett po 12; Anthony 28 (10/17 iz igre, 5/8 za tri), Lillard 20 (4/7 za tri) in 9 podaj, Whiteside 14 in 16 skokov.

CLEVELAND - DETROIT 113:115

Love 30 (12/15 iz igre, 4/6 za tri) in 9 skokov, Sexton 20, Osman 17; Rose 24 in 7 podaj, Drummond 23 (8/12 iz igre) in 20 skokov, Snell 18 (4/6 za tri).

BROOKLYN - OKLAHOMA CITY 103:111 (podaljšek)

Prince 21 (5/10 za tri) in 8 skokov, LeVert 20, Dinwiddie 14; Paul 28 (9/15 iz igre), Gilgeous Alexander 22, Schröder 14, Adams 10 in 18 skokov.

MEMPHIS - MINNESOTA 119:112

Brooks 28 (11/20 iz igre), Morant 25 (12/18 iz igre), Jackson Jr. 21; Culver 24 (8/11 iz igre), Teague 18.

PHOENIX - SACRAMENTO 103:114

Booker 34 (12/21 iz igre), Ayton 21 (10/14 iz igre) in 9 skokov, Oubre 17; Fox 27, Bjelica 19, Hield 16, Ariza 15.

LA LAKERS - NEW YORK 117:87

James 31, Kuzma 16, Caldwell Pope 15, Bradley 12; Barrett 19, Randle 15 in 10 skokov.

Tekme 8. januarja:

CHARLOTTE - TORONTO

INDIANA - MIAMI

BOSTON - SAN ANTONIO

ORLANDO - WASHINGTON

DALLAS - DENVER

ATLANTA - HOUSTON

NEW ORLEANS - CHICAGO

UTAH - NEW YORK

GOLDEN STATE - MILWAUKEE

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 38 32 6 84.2 Boston Celtics 34 25 9 73.5 Miami Heat 36 26 10 72.2 Toronto Raptors 37 24 13 64.9 Philadelphia 76ers 38 24 14 63.2 Indiana Pacers 37 23 14 62.2 Orlando Magic 37 17 20 45.9 Brooklyn Nets 36 16 20 44.4 Charlotte Hornets 39 15 24 38.5 Chicago Bulls 37 13 24 35.1 Detroit Pistons 38 14 24 36.8 Washington Wizards 36 12 24 33.3 Cleveland Cavaliers 37 10 27 27.0 New York Knicks 37 10 27 27.0 Atlanta Hawks 37 8 29 21.6