Najzaslužnejša za uspeh sta bila spet LeBron James z 32 točkami in 13 skoki ter Anthony Davis s 27 točkami in 13 skoki. Pri Atlanti je bil s 30 točkami najučinkovitejši Trae Young.

James je imel naporen konec tedna, a je kljub vsemu stopil na parket in prikazal še eno odlično predstavo. V petek je najprej dosegel 28 točk v zmagi v Miamiju, nato je odletel v Ohio, kjer je v soboto igral njegov sin, in se v nedeljo vrnil k moštvu v Atlanto.

"Ne vem še, koliko tekem mi je preostalo v karieri. Ne vem, koliko otrok me pride gledat. To je moja dolžnost. Moja dolžnost je, da igram," je povedal James, ki mu niti na misel na pride, da bi za razliko od nekaterih drugih zvezdnikov izpuščal tekme.

Atlanta je imela v končnici priložnost za izenačenje, a je Cam Reddish devet sekund pred koncem zgrešil trojko. Za Lakerse ni bilo usodnih niti 22 izgubljenih žog.

Rekordni 12. poraz v nizu Pelikanov

Popolnoma drugačno razpoloženje vlada v New Orleansu, kjer je s 130:119 slavil tudi Orlando in Pelikanom prizadejal rekordni 12. zaporedni poraz. Na parket ser je po skoraj mesecu odsotnosti vrnil Nikola Vučević in vknjižil 20 točk.

Uspešen večer za Srbe

Sacramento je brez težav s 100:79 premagal Golden State, in to kljub 29 izgubljenim žogam. Prvi strelec je bil Bogdan Bogdanović s 25 točkami. Blestel je še en Srb. Nikola Jokić je v zmagi Denverja nad New Yorkom s 111:105 prispeval 25 točk, 10 skokov in 5 podaj.

NEW ORLEANS ‒ ORLANDO 119:130

Holiday 29 (4/7 za tri), Redick 23 (5/9 za tri), Ingram 21, Hart 20; Isaac 21 (7/11 iz igre) in 11 skokov, Vučević 20 in 9 skokov, Augustin 17, Fournier 16.

INDIANA ‒ CHARLOTTE 107:85

A. Holiday 23 (6/10 iz igre), Turner 14 in 10 skokov, Sabonis (12 skokov) in McConnell po 12; Zeller 19 in 12 skokov, Monk 14, Graham 12 (3/14 za tri), Biyombo 11 in 17 skokov.

BROOKLYN ‒ PHILADELPHIA 109:89

Dinwiddie 24, Harris 16, Jordan 16 in 11 skokov; Simmons 20, Harris 17, Richardson 11, Embiid ni igral zaradi bolezni.

ATLANTA ‒ LA LAKERS 96:101

Young 30 (9/22 iz igre), Parker 12, Jones in Reddish po 10; James 32 (12/21 iz igre, 4/10 za tri), 13 skokov in 7 podaj, Davis 27 (11/23 iz igre) in 13 skokov, Rondo in Caldwell Pope po 11.

DENVER ‒ NEW YORK 111:105

Jokić 25 (10/22 iz igre) in 10 skokov, Barton 16, Harris 15, Plumlee in Murray 14; Morris 22, Randle 20, Ntilikina 13.

GOLDEN STATE ‒ SACRAMENTO 79:100

Cauley Stein 14, Lee 13, Burks 11; Bogdanović 25 (4/5 za tri), Hield 19, Bagley 17, Barnes 15.

