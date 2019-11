Grimasa Joela Embiida pove veliko o nemoči ob Marcu Gasolu. Foto: Reuters

Embiid je zgrešil vseh 11 metov iz igre (trojke 0:4) in prav tako s črte prostih metov. "Bili so povsod. So izjemno visoki in dobro so popolnili raketo," je obrambo Raptorsov hvalil Embiid, ki v povprečju dosega skoraj 23 točk na srečanje. "Utrujenost? Nisem zgledal utrujeno, nisem bil utrujen," je bil odločen Embiid, ki je igral četrto tekmo v šestih dnevih. "Tega si ne sm

em več privoščiti. Nikoli si nisem mislil, da bom tukaj z vami govoril o nič točkah v Ligi NBA, toda je, kar je. Včasih si vroč, včasih si hladen," je še dodal Embiid.

Gasol je dosegel le tri točke, toda v obrambi je bil prava zver. "Vsa čast Marcu Gasolu, nekdanjemu obrambnemu igralcu leta. To je bil dolg večer za Joa," je glavnemu akterju Embiidove ničle laskal trener Philadelphie Brett Brown.

Pri branilcih naslova sta v napadu prednjačila Pascal Siakam s 25 točkami in Fred VanVleet s 24.

Devet podaj Dragića ob novi zmagi Miamija

Kot v pravljici sezona poteka za Miami, ki je po gladki zmagi nad Charlottom (117:100) izkupiček popravil na 12:4. Goran Dragić je s klopi prispeval 6 točk (met 2/8; za tri 0/3), 9 podaj in 3 skoke. Vročica je dobila vse četrtine. Po 21 točk sta dosegla Jimmy Butler in Bam Adebayo, ki je pobral še 13 skokov.

James blestel v San Antoniu

Zmagoviti pohod nadaljujejo Los Angeles Lakersi (15:2), ki so s 114:104 slavili v San Antoniu. Junak je bil LeBron James, ki je 33 točkam dodal še 13 podaj. Iz igre je metal 13/24. "LeBron nas je popeljal do zmage, zadeval je met za metom," je povedal nejgov soigralec Anthony Davis. San Antonio, pri katerem je bil najučinkovitejši LeMarcus Aldridge s 30 točkami, je izgubil enajstič na 13 tekmah.

50 točk Antetokounmpa

Velik večer je imel tudi Giannis Antetokounmpo, ki je v zmagi Milwaukeeja nad Utahom (122:118) vknjižil 50 točk (met 17/31), 14 skokov in 6 podaj. Pri Utahu je največ točk (24) prispeval Bogdan Bogdanović.

CLEVELAND - BROOKLYN 106:108

DETROIT - ORLANDO 103:88

INDIANA - MEMPHIS 126:114

ATLANTA - MINNESOTA 113:125

BOSTON - SACRAMENTO 103:102

MIAMI - CHARLOTTE 117:100

TORONTO - PHILADELPHIA 101:96

CHICAGO - PORTLAND 94:117

MILWAUKEE - UTAH 122:118

SAN ANTONIO - LA LAKERS 104:114

GOLDEN STATE - OKLAHOMA CITY 97:100

Tekme 26. novembra:

DALLAS - LA CLIPPERS (ob 2.30)

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 17 14 3 82.4 Miami Heat 16 12 4 75.0 Boston Celtics 16 12 4 75.0 Toronto Raptors 16 12 4 75.0 Philadelphia 76ers 17 11 6 64.7 Indiana Pacers 16 10 6 62.5 Brooklyn Nets 17 9 8 52.9 Orlando Magic 16 6 10 37.5 Washington Wizards 14 5 9 35.7 Detroit Pistons 17 6 11 35.3 Charlotte Hornets 18 6 12 33.3 Chicago Bulls 18 6 12 33.3 Cleveland Cavaliers 17 5 12 29.4 Atlanta Hawks 17 4 13 23.5 New York Knicks 17 4 13 23.5