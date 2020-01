Giannis Antetokounmpo je iz igre metal 13/22. Foto: Reuters

Grk je zbral 32 točk in 17 skokov. Minnesota, ki je igrala brez poškodovane četverice (v kateri je manjkal tudi Karl Anthony Towns) je vodila večji del prvega polčasa, v nadaljevanju pa so Bucksi ves čas vzdrževali manjšo prednost.

Minnesota je imela vseeno žogo, s katero bi lahko izsilila podaljšek, a je Gorgui Dieng zgrešil tri sekunde pred koncem tekme.

LeBron James je edini košarkar, ki letos v povprečju dosega več kot 10 podaj na tekmo. Foto: Reuters

James zaostaja le za Dončićem

Zmage se je veselila tudi vodilna ekipa Zahodne konference, Los Angeles Lakersi so brez težav premagali Phoenix s 117:107. LeBron James je osmič v sezoni dosegel trojnega dvojčka, več tovrstnih dosežkov je uspelo le Luki Dončiću (9).

Lakersi so tekmo odprli silovito, saj so že uvodno četrtino dobili s 43:17 in razliko držali večji del tekme. Gostitelji so še pred začetkom zadnjih 12 minut vodili za 22 (101:79). Phoenixu se je nekajkrat zaostanek uspelo stopiti na sedem točk, a zmage niso mogli ogroziti.

Šest zaporednih domačih tekem za Dallas

Pred Dallasom je zdaj šest zaporednih tekem v domači dvorani. Najprej bodo na vrsti trije tekmeci, ki imajo več porazov kot zmag. Mavsi bodo tako v noči na četrtek gostili Brooklyn.

Liga NBA, tekme 1. januarja

NEW YORK - PORTLAND 117:93

Randle (13 skokov) in Robinson (11/11 iz igre) po 22, Morris 18, Portis 17 (3/4 za tri); Anthony 26 (11/17 iz igre, 3/5 za tri), Whiteside (12 skokov) in McCollum po 17.

Knicksi so zadnjo četrtino dobili s 34:16 in dosegli tretjo zaporedno zmago, kar je rekord sezone.



WASHINGTON - ORLANDO 101:122

Beal 27, McRae 15; Augustin 25 (7/15 iz igre), Vučević 20 in 12 skokov, Fournier 18, Fultz 16.

MILWAUKEE - MINNESOTA 106:104

Antetokounmpo 32 (13/22 iz igre) in 17 skokov, Middleton 13, B. Lopez 11, Bledsoe 10; Napier 22 (4/7 za tri), Dieng 15, Nowell in Okogie po 12.

LA LAKERS - PHOENIX 117:107

James 31, 13 skokov in 12 podaj, Davis 26 in 11 skokov, Kuzma 19, Bradley 18; Booker 32, Oubre 26, Ayton 16 in 14 skokov.

Tekme 2. januarja:

CLEVELAND - CHARLOTTE

INDIANA - DENVER

MIAMI - TORONTO

MINNESOTA - GOLDEN STATE

CHICAGO - UTAH

DALLAS - BROOKLYN

SAN ANTONIO - OKLAHOMA CITY

SACRAMENTO - MEMPHIS

LA CLIPPERS - DETROIT