V Monte Carlu so izvedli žreb skupin za letošnjo sezono Evropske lige. Foto: Reuters

Dinamo Kijev Benjamina Verbiča bo igral v skupini B skupaj s Københavnom, Malmöjem in Luganom Domna Črnigoja. CSKA Moskva Jake Bijola bo igral v skupini H, kjer bodo še rabelj Maribora Ludogorec, Espanyol in Ferencvaros Mihe Blažiča.

Apoel Nikozija Romana Bezjaka in Vida Belca bo igral v skupini A skupaj s petkratnim prvakom Sevillo, Qarabagom in Dudelangejem. St. Etienne Roberta Berića bo v skupini I skupaj z Wolfsburgom, Gentom in Oleksandrijo.

Hazard najboljši v Evropski ligi Belgijec Eden Hazard je bil izbran za najboljšega nogometaša Evropske lige v pretekli sezoni, je med žrebom za skupinski del tega tekmovanja v tej sezoni sporočila Evropska nogometna zveza pred žrebom v Monaku. Med drugim je 28-letnik dosegel dva zadetka na finalni tekmi za zmago Chelseaja s 4:1 nad Arsenalom.

Slovan Bratislava Andraža Šporarja in Kenana Bajrića pa bo igral v skupini K, kjer so še Besiktas, Braga in Wolverhampton.

Tekmovanje se bo začelo 19. septembra, skupinski del se bo končal 12. decembra. Finale bo maja prihodnje leto v Gdansku.

Evropska liga, Monte Carlo, žreb skupin:

Skupina A:

SEVILLA

APOEL (Bezjak, Belec)

QARABAG

DUDELANGE

Skupina B:

DINAMO KIJEV (Verbič)

KÖBENHAVN

MALMÖ

LUGANO (Črnigoj)

Skupina C:

BASEL

KRASNODAR

GETAFE

TRABZONSPOR

Skupina D:

SPORTING

PSV EINDHOVEN

ROSENBORG

LASK

Skupina E:

LAZIO

CELTIC

RENNES

CFR CLUJ

Skupina F:

ARSENAL

FRANKFURT

STANDARD LIEGE

VITORIA SC

Skupina G:

PORTO

YOUNG BOYS

FEYENOORD

RANGERS

Skupina H:

CSKA MOSKVA (Bijol)

LUDOGOREC

ESPANYOL

FERENCVAROS (Blažič)

Skupina I:

WOLFSBURG

GENT

ST. ETIENNE (Berić)

OLEKSANDRIJA

Skupina J:

ROMA

BORUSSIA (M)

BASAKSEHIR

WOLFSBERG

Skupina K:

BEŠIKTAŠ

BRAGA

WOLVERHAMPTON

SLOVAN BRATISLAVA (Šporar, Bajrić)

Skupina L:

MANCHESTER UTD

ASTANA

PARTIZAN

AZ ALKMAAR