Darko Milanič je zadovoljen z rezultatom, ki ohranja upe Mariborčanov po napredovanju v skupinski del Evropske lige. Vijoličasti si lahko z zmago na povratni tekmi četrtič zagotovijo evropsko jesen v tem tekmovanju. Foto: Reuters

Nogometaši Maribora so v četrtek v Razgradu odigrali "prvi polčas" obračuna z Ludogorcem in ga prestali brez prejetega zadetka. Eden najzaslužnejših za ugoden izid je vratar Kenan Pirić, ki je s predstavo sezone gostiteljem povzročal sive lase, za nameček se mu je nasmehnila tudi sreča, saj je bolgarski prvak med drugim stresel tudi okvir vrat.

Kljub temu, da v napadu nismo storili veliko, smo danes zadovoljni. Zdaj bo potrebno srečanje ponoviti v Ljudskem vrtu. Ponoviti v smislu, da bomo moštveni, se borili in se branili nizko. Darko Milanič

Trener vijoličastih Darko Milanič je od svojih varovancev zahteval obrambno igro. Mitja Viler in Špiro Peričić sta zaigrala precej bolj odgovorno kot na tekmah proti Rosenborgu, še posebej je v vezni liniji izstopal Alexandru Cretu, medtem ko je bil Luka Zahović v napadu zaradi obrambnih nalog več ali manj neopazen.

Drugi polčas so gostje iz Ljudskega vrta začeli odločno, bili so tudi za odtenek boljši, nato pa si je Dino Hotić z dvema prekrškoma v razmiku šestih minut prislužil dva rumena kartona in predčasno pot pod prhe.

Domači strateg Stojčo Stojev, ki se je odločil, da bo namesto Dana Bitona tekmo začel z odličnim Marcelinhom, je na zelenico poslal vse svoje napadalce, ki so silovito oblegali mariborska vrata, a tako želenega zadetka tudi po 28 strelih (7 v okvir vrat) niso dosegli.

Dino Hotić je prvi rumeni karton prejel v 51. minuti, ko je s prekrškom na sredini igrišča zaustavil Aniceta Abela, drugega pa zgolj pet minut pozneje, ko je nespametno spotaknil še Wandersona. Foto: www.alesfevzer.com

Milanič razočaran nad Hotićem

"Z rezultatom sem zadovoljen. Še posebej, če upoštevamo dejstvo, da smo igrali proti zelo močni ekipi in smo zadnje pol ure igrali z nogometašem manj," je po tekmi dejal Milanič in dodal: "Razočaran sem zaradi prejetega rdečega kartona. Hotić bi enostavno moral biti bolj pazljiv po prejetem prvem rumenem kartonu." Mariborčani so v Razgradu strnili vrste v obrambi, ponudilo se jim je nekaj priložnosti iz protinapada, ki pa so večinoma splavale po vodi zaradi netočnih podaj oziroma prepočasnega prenosa žoge iz obrambe v napad. "Kljub temu, da v napadu nismo storili veliko, smo danes zadovoljni. Zdaj bo potrebno srečanje ponoviti v Ljudskem vrtu. Ponoviti v smislu, da bomo moštveni, se borili in se branili nizko. V vsakem trenutku se moramo zavedati, da nasprotniku ne smemo pustiti prostora. To smo danes delali res odlično," je nadaljeval 51-letni Izolan.

Majhna verjetnost za drugačno taktiko

Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu. Mariborčani se lahko še četrtič uvrstijo v skupinski del Evropske lige po sezonah 2011/12, 2012/13 in 2013/14. Tja jih pelje zgolj zmaga nad orli iz Razgrada. "Ludogorec je kljub vsemu še vedno favorit za uvrstitev v skupinski del Evropske lige, a v nogometu favoriti velikokrat ne napredujejo. Maloverjetno je, da bomo na povratni tekmi igrali drugače," je povedal Milanič in za konec poudaril: "Danes nismo prejeli zadetka, kar je na takšni ravni izredno dobro. V preteklih letih smo bili na tak način uspešni."