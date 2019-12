Super Bowl bo 2. februarja v Miamiju. Foto: Reuters

Dolphinsi, ki so pred tem na 15 tekmah zmagali le štirikrat, so slavili z zadetkom v končno cono 24 sekund pred koncem. Tako bo New England (12:4) namesto prostega prvega konca tedna moral igrati tekmo za "wild card", kar se mu ni zgodilo vse od leta 2009. Njegov tekmec bo Tennessee (9:7), ki si je končnico zagotovil z zmago nad Houstonom s 35:14.

"Nismo igrali tako, kot smo sposobni, in to se nam je maščevalo. Naredili smo preveč napak," je povedal podajalec New Englanda Tom Brady po enem izmed najpresenetljivejših izidov celotne sezone, ki je prekinil devetletni niz Patriotsov s prostim prvim koncem tedna končnice.

Z zmago nad odpisanimi New York Giantsi s 34:17 si je končnico zagotovila tudi Philadelphia. Uspeh Eaglesov je pomenil tudi konec upov Dallasa, ki je bil s 47:16 boljši od Washingtona.

Prednost domačega igrišča vse do Super Bowla so si v konferenci NFC z zmago nad Seattlom (26:21) priigrali San Francisco 49-ersi. To jim je nazadnje uspelo leta 1997.

BUFFALO - NY JETS 6:13

CINCINNATI - CLEVELAND 33:23

DETROIT- GREEN BAY 20:23

KANSAS CITY - LA CHARGERS 31:21

MINNESOTA - CHICAGO 19:21

NEW ENGLAND - MIAMI 24:27

TAMPA BAY - ATLANTA 22:28

CAROLINA - NEWORLEANS 10:42

DALLAS - WASHINGTON 47:16

DENVER - OAKLAND 16:15

LA RAMS - ARIZONA 31:24

NY GIANTS - PHILADELPHIA 17:34

JACKSONVILLE - INDIANAPOLIS 38:20

BALTIMORE - PITTSBURGH 28:10

HOUSTON - TENNESSEE 14:35

SEATTLE - SAN FRANCISCO 21:26

PARI KONČNICE, WILD CARD, AFC (4./5. januar):

HOUSTON - BUFFALO

NEW ENGLAND - TENNESSEE

NFC:

NEW ORLEANS - MINNESOTA

PHILADELPHIA - SEATTLE

DIVIZIJA, NFC (10./11. januar):

SAN FRANCISCO - ?

GREEN BAY - ?

AFC:

BALTIMORE - ?

KANSASCITY - ?

Lestvice, Konferenca AFC

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Baltimore Ravens * 14 2 0 5-1 10-2 Kansas City Chiefs * 12 4 0 6-0 9-3 New England Patriots * 12 4 0 5-1 8-4 Houston Texans * 10 6 0 4-2 8-4 Buffalo Bills * 10 6 0 4-2 8-4 Tennessee Titans * 9 7 0 3-3 7-5 Pittsburgh Steelers 8 8 0 3-3 6-6 Denver Broncos 7 9 0 3-3 6-6 Oakland Raiders 7 9 0 3-3 5-7 Indianapolis Colts 7 9 0 3-3 5-7 New York Jets 7 9 0 2-4 4-8 Jacksonville Jaguars 6 10 0 2-4 6-6 Cleveland Browns 6 10 0 3-3 6-6 Los Angales Chargers 5 11 0 0-6 3-9 Miami Dolphins 5 11 0 2-4 4-8 Cincinnati Bengals 2 14 0 1-5 2-10

Konferenca NFC

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca San Francisco 49ers * 13 3 0 5-1 10-2 Green Bay Packers * 13 3 0 6-0 10-2 New Orleans Saints * 13 3 0 5-1 9-3 Seattle Seahawks * 11 5 0 3-3 8-4 Minnesota Vikings * 10 6 0 2-4 7-5 Philadelphia Eagles * 9 7 0 5-1 7-5 Los Angeles Rams 9 7 0 3-3 7-5 Chicago Bears 8 8 0 4-2 7-5 Dallas Cowboys 8 8 0 5-1 7-5 Atlanta Falcons 7 9 0 4-2 6-6 Tampa Bay Buccaneers 7 9 0 2-4 5-7 Arizona Cardinals 5 10 1 1-5 3-8-1 Carolina Panthers 5 11 0 1-5 2-10 New York Giants 4 12 0 2-4 3-9 Detroit Lions 3 12 1 0-6 2-9-1 Washington Redskins 3 13 0 0-6 2-10

Opomba: Ekipe z zvezdico so v končnici.