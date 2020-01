Tom Brady je pred težko nalogo. Foto: Reuters

Najbolj mirni so v Baltimoru, Kansas Cityju, San Franciscu in Green Bayu, ki so si zagotovili neposredni preboj med najboljših osem in prepotreben prosti teden v uvodnem krogu končnice.

Konec devetletnega niza

Kar nenavadno je, da bo moral v prvem krogu igrati New England, ki je v zadnjem krogu rednega dela zapravil drugo pozicijo v Konference AFC. Branilci naslova v marsičem podirajo rekorde, med drugim so kar devet zaporednih sezon zasedli prvo ali drugo mesto v svoji konferenci, ki jim je omogočilo prosti uvodni teden.

Derrick Henry je prvi up Titansov. Foto: Reuters

Brady daleč od stare forme

Po padcu na tretje mesto bodo v wild card tekmi igrali proti Tennesseeju. Če so Patrioti v zadnjem desetletju precej bolje igrali v drugi polovici sezone, je tokrat obratno. Sezono so začeli z osmimi zaporednimi zmagami, od takrat pa so v naslednjih osmih tekmah zmagali le še štirikrat. Veteran Tom Brady je brez uporabnih lovilcev, a tudi njegova roka ni več tako natančna. Udaren tek je izginil, vso sezono pa imajo težave pri iskanju igralca, ki izvaja proste strele.

Henry najboljši tekač sezone

Na drugi strani je podajalec Titansov Ryan Tannehill po slabih letih v Miamiju vendarle dočakal drugo priložnost in jo zgrabil z obema rokama. Močno orožje predstavlja tekač Derrick Henry, ki je v rednem delu zbral največ jardov (1.540). Foxborough je v končnici vedno veljal kot neosvojljiva trdnjava, letos pa se zdi, da so Patsi precej bolj ranljivi.

Deshaun Watson bo drugič igral v končnici. Foto: Reuters

Buffalo stavi na obrambo

Drugi par v isti konferenci predstavljata Houston – Buffalo. Texansi so še četrtič v zadnjih petih letih osvojili svojo divizijo, a še vedno ostajajo brez preboja na tekmo finala konference. Deshaun Watson se je razvil v dobrega podajalca, ki pa nima ustrezno dobre napadalne linije. Buffalo se je po letih skromnih letih vendarle prebil med boljše ekipe, boljši del ekipe predstavlja obramba.

Eaglesi stavijo na Wentza

Več kakovosti je v Konferenci NFC, kjer izstopa le Philadelphia, ki se je v končnico prebila, ker igra v skromni diviziji vzhod. Eaglesi imajo ogromno težav s poškodbami, tako vse sloni na podajalcu Carsonu Wentzu. Ta je bil motor v zadnjih štirih krogih, ko so se Eaglesi zrinili pred Dallas. Tudi podajalec Seattla Russell Wilson nima bistveno več uporabnih orožij, tako se je letos izkazal z ogromno dobrimi potezami.

Drew Brees je letos podrl kar nekaj starostnih rekordov. Foto: Reuters

Bo Cousins popravil zgodovino?

Zadnji par je New Orleans – Minnesota. Podajalec Drew Brees je na začetku sezone staknil poškodbo, a so se Svetniki vseeno kot prvi uvrstili v končnico. V njegovi ekipi je bržkone najboljši lovilec v ligi (Michael Thomas). Podajalec Minnesote Kirk Cousins ima slab sloves s tekmami, ki so predvajane v osrednjem terminu, kar ni najbolj spodbuden napovednik pred končnico.

Liga NFL , končnica, wild card weekend

Konferenca AFC, sobota ob 22.35:

HOUSTON (4) – BUFFALO (5)

Nedelja ob 2.15:

NEW ENGLAND (3) – TENNESSEE (6)

V konferenčnem polfinalu sta že BALTIMORE (1) in KANSAS CITY (2).

Konferenca NFC, nedelja ob 19.05:

NEW ORLEANS (3) – MINNESOTA (6)

Ob 22.40:

PHILADELPHIA (4) – SEATTLE (5)

V konferenčnem polfinalu sta že SAN FRANCISCO (1) in GREEN BAY (2).