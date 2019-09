Tom Brady je z zmago začel 20. sezono. Foto: Reuters

Patrioti so za veliko prahu poskrbeli nekaj ur pred tekmo s Pittsburghom, ko so si zagotovili usluge Antonia Browna. Ta je bil nekdanji igralec Jeklarjev, letos pa bi moral igrati za Oakland, a se je z vodstvom kluba sprl na več frontah, Raidersi so se na koncu odločili, da se mu odrečejo, priložnost pa so takoj zagrabili Patsi, ki so tako ali tako polni odličnih igralcev. Brown ta teden še ni smel igrati.

Visoka zmaga Patsov

Od pričakovanega derbija ni bilo niti D, saj so se Patsi znesli nad Jeklarji, saj so slavili kar s 33:3. Tom Brady (po nekaterih ocenah analitikov bi moral po koncu sezone zapustiti ekipo) je spet igral odlično, saj je podal za tri zadetke, dvakrat se je po njegovi podaji v končni coni znašel Phillip Dorsett.

Baker Mayfield je imel dan za pozabo. Foto: Reuters

Cleveland razočaral

Po prihodu Odella Beckhama v Cleveland so navijačem Brownsom zrasla krila, ki pa so jih v prvem krogu porezali igralci Tennesseeja, ki so v gosteh zmagali kar s 43:13. Domači up Baker Mayfield je vrgel tri prestrežene podaje, na drugi strani pa je za tri zadetke podal Marcus Mariota.

Najvišja zmaga za Baltimore

Vročo roko je imel podajalec Baltimora Lamar Jackson, ki je pri zmagi v Miamiju (59:10) podal kar za pet zadetkov. Bil je tako dober, da je zaključek tekme prepustil Robertu Griffinu III., ki je bil prav tako dober (podaje 6/6, en zadetek).

Liga NFL, 1. teden:

CHICAGO - GREEN BAY 3:10

CLEVELAND - TENNESSEE 13:43

MIAMI - BALTIMORE 10:59

MINNESOTA - ATLANTA 28:12

NY JETS - BUFFALO 16:17

PHILADELPHIA - WASHINGTON 32:27

CAROLINA - LA RAMS 27:30

JACKSONVILLE - KANSAS CITY 26:40

LA CHARGERS - INDIANAPOLIS 30:24 (podaljškek)

SEATTLE - CINCINNATI 21:20

DALLAS - NY GIANTS 35:17

ARIZONA - DETROIT 27:27

TAMPA BAY - SAN FRANCISCO 17:31

NEW ENGLAND - PITTSBURGH 33:3

Ponedeljek:

NEW ORELANS - HOUSTON

OAKLAND - DENVER