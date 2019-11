Olimpijski maraton se seli v Saporo. Foto: Reuters

"Odločitev sprejemamo, vendar le zaradi uspeha celotne izvedbe OI. Tako ne bomo ovirali te odločitve Moka, četudi se z njo ne strinjamo," je po sestanku dejala guvernerka Tokia Juriko Koike in dodala: "Z drugimi besedami – ta odločitev nima našega soglasja."

Mok je iskal rešitev za izvedbo maratona zaradi svetovnega prvenstva v Dohi, kjer so imeli atleti ogromno težav zaradi vročine in vlage. To so želeli preprečiti med igrami naslednje leto, tudi Tokio je namreč znan po visokih poletnih temperaturah in vlagi.

"Na žalost smo morali sprejeti tako odločitev v korist tekmovalcev. Mislim, da je tudi jasno, zakaj so jo organizatorji sprejeli. Opravičujemo se jim, ker smo se odločili tako pozno. A gotovo bomo naslednje leto priča izjemnim in zelo uspešnim olimpijskim igram," je dejal vodja koordinacijske komisije Moka za OI 2020 John Coates.

Saporo bo gostil tudi preizkušnje v hitri hoji.