Brisbane je lani uspešno gostil igre Commonwealtha (skupnosti držav nekdanjega britanskega imperija), kar so izkoristili kot generalko in so zdaj že predstavili načrte, kako bi lahko organizirali olimpijske igre 2032. Foto: Reuters

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomas Bach je navdušeno pozdravil doslej pripravljene načrte avstralskega mesta Brisbane za izvedbo olimpijskih iger leta 2032. Čeprav bo MOK organizatorja teh iger verjetno določil šele leta 2025, pa imajo Avstralci izdelano že zelo podrobno študijo za izvedbo OI.

"Moram reči, da sem navdušen, kako natančno in podrobno so študije narejene v tem zgodnjem obdobju kandidature. Stvar mesta in Avstralije pa je zdaj odločitev, ali bodo pripravljeni projekti dobili dokončno podporo," je med obiskom Brisbana dejal Bach.

Naslednje OI bodo prihodnje leto v Tokiu v Aziji, potem pa bodo OI v Evropi, leta 2024 v Parizu, in Severni Ameriki, leta 2028 v Los Angelesu. Zato je pričakovati, da bodo pri odločanju o organizatorju OI 2032 v prednosti mesta azijsko-pacifiškega območja.

Za olimpijske igre čez 13 let so resnejši interes doslej pokazale Džakarta, glavno mesto Indonezije, ki je gostila zadnje azijske igre, indijsko velemesto Mumbai, MOK pa razmišlja tudi o možnosti združene kandidature obeh Korej.