Razpoloženje v Tivoliju je na teku Božičkov vedno sijajno. Nihče ne pride zato, da bi se dokazoval, kako je hiter, ampak z eno samo mislijo: družiti se, gibati in pomagati Rdečim noskom. Foto: Špela Bokal

Letošnji tek Božičkov bo v petek, 13. decembra, ob 18. uri. Na voljo bosta trasi na 6 km ali na 12 km. Trasa je bila speljana od kotalkališča proti Tivolskemu gradu, nato proti Šišenskemu hribu in Rožniku, mimo gostilne in cerkve proti gostilni Čad in nazaj proti štartu.

Vabljeni tudi pohodniki, ki boste opravili dva kilometra po parku Tivoli.

Že tradicionalno bo celoten prispevek udeležencev (za posameznike prijavnina 7 evrov, za skupine ali družine pa 5 evrov na osebo) namenjen Rdečim noskom, da bodo lahko še najprej uspešno opravljali svoje delo.

Lani se je kljub nizkim temperaturam zbralo skoraj 600 rekreativcev, ki so za dober namen zbrali skoraj 3.700 evrov. Prireditelji za vse pripravijo čaj, toplo malico, piškote in tudi palačinke.