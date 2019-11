Zakonca Podobnik sta nasmejana skupaj pritekla v cilj 10,7-kilometrskega teka v Mengšu. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Kolesarsko društvo Mengeš je v soboto šestič organiziralo Tek občine Mengeš, na katerem se je na dveh razdaljah (5 km in 10,7 km) pomerilo več kot 170 tekačev. Razgibana in ponekod blatna trasa je tekače izpred Kulturnega doma Mengeš vodila okrog mengeškega bajerja in do gradu Jable, kjer je bil obrat. Tekače sta na štartu pozdravila mengeška godba in ploha, med tekmovanjem pa je večinoma sijalo sonce.

Po eni uri sta v cilj pritekla tudi Meta in Gašper Podobnik iz Radomelj in med zakonci osvojila četrto mesto. Upala sta na boljši čas, toda še zjutraj nista vedela, ali bi sploh šla na štart, saj je njun otrok vso noč bruhal.

"Rada plezava, v umetni steni sva do trikrat tedensko. Ker nama manjka aerobne vzdržljivosti, sva zadnja dva meseca več tekla. Na Ljubljanski maraton nisva šla, prijavila sva se na 6. Tek občine Mengeš, kar naj bi bil preizkus pripravljenosti. Pridobila sva hitrosti in lahkotnost, kar se pozna tudi pri plezanju," je povedal Gašper Podobnik, ki je že dolgo rekreativni tekač:

"Včasih sem veliko tekel, se udeleževal tudi maratonov v tujini, zadnja leta pa z ženo več plezava."

In kdo je bil najboljši? Na 10 km je s časom 35:32 zmagal gorski tekač Gašper Bregar, ki je tekmovanje izkoristil za generalko pred odhodom na svetovno prvenstvo v Argentino. Za rekord proge (prejšnjega je izboljšal za 15 sekund) je prejel tudi denarno nagrado 100 evrov. Drugi je bil z izidom 39:32 Janez Uršič, tretji pa Peter Harnold. Na pol krajši razdalji je bil najhitrejši Jakob Mali.