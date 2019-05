Ljubitelji teka ne pozabite na Tek ob Savinji, ki bo že to soboto, in na Nočni tek v starem mestnem jedru, ki bo 25. maja. Foto: Reuters

Športna zveza Celje je v maju spet pripravila mesec športa, ki bo potekal do 2. junija. Večina dejavnosti bo na voljo brezplačno in bodo strokovno vodene. Celjani se bodo lahko udeležili številnih rekreativnih vadb in programov z najrazličnejših športnih področij.

Kot je ob začetku dogodkov, ki jih v knežjem mestu organizirano pripravljajo od leta 2015, povedala celjska podžupanja Breda Arnšek, je ob zdravem prehranjevanju najboljša pot do zdravja gibanje, zato so se v Celju pred leti tudi odločili športu nameniti kar mesec dni. Le tako se namreč po njenih besedah lahko meščani preskusijo v več panogah in se pozneje odločijo za trajnejšo obliko rekreacije v tisti, ki jim najbolj odgovarja.

"Hkrati se lahko spoznajo z vso športno infrastrukturo, ki je v našem mestu na razpolago. Še vedno imamo namreč glede na število prebivalcev največ športno-rekreacijskih površin v Sloveniji, kar nas zelo veseli," je dejala Arnškova in dodala, da so ponujene dejavnosti v okviru meseca športa na voljo tako najmlajšim kot tudi srednji in starejši generaciji, ki za bolj intenzivno gibanje potrebujejo nekaj več vzpodbude.

Pri mladih zelo priljubljeno konjeništvo

Med ponujenimi oblikami rekreacije so v programu zastopane praktično vse najbolj priljubljene športne panoge, od pohodništva, kolesarjenja in plavanja do balinanja, kegljanja, borilnih veščin in družabnih plesov. Med mladimi je po besedah predstavnika Športne zveze Celje Hasana Ibrića vselej najbolj priljubljeno konjeništvo, starejšim bodo na voljo različne oblike prilagojene vadbe.

Ob tem bodo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje opravljali tudi meritve telesne sestave in promovirali zdrav življenjski slog, pripravili pa tudi strokovne posvete na teme kot so športna prehrana, rekreacija za zmanjšanje stresa na delovnem mestu in okroglo mizo o športu.

V soboto Tek ob Savinji

Med najbolj množičnimi dogodki organizatorji izpostavljajo sobotni Tek ob Savinji in Nočni tek v starem mestnem jedru 25. maja. Zaključna prireditev na Špici potekala 2. junija, kjer bodo potekala tekmovanja v veslanju, hoja in tek prijateljstva do visečega mosta in Petrička, hitrostno supanje po Savinji, pa tudi družabne igre.

Velika večina ponujenih programov je za udeležence brezplačna, celjska občina pa je samo za njihovo izvedbo prispevala 25.000 evrov. Še nekaj denarja so na občini odšteli za promocijo, organizatorji pa okoli 6000 evrov pričakujejo tudi od Fundacije za šport. Lani je športne dogodke obiskalo okoli 50.000 udeležencev.