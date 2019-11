Alenka Košir, profesorica športne vzgoje, je bila gostja oddaje Dobro jutro na TV Slovenija. Opozarja, da se ne gibljemo dovolj in da smo preveč v zaprtih prostorih:

"Pomembno je iti na svetlobo, na zrak. Če smo v zaprtem prostoru, ni isto, kot če gremo na svež zrak. V Sloveniji imamo čist zrak, pitno vodo, to bi morali bolj izkoristiti. Ekstremnega pomena je, da greš na sprehod, pravilno dihaš in si v pravilni drži, s čimer odpreš prsni koš in se nadihaš."

Hoja je prezrta oblika rekreacije, ugotavlja Koširjeva, čeprav je vsem dostopna. Priporoča dobro uro hoje ali najmanj sedem kilometrov vsak dan, ne nujno v enem kosu. "Lahko gremo na sprehod zjutraj in opoldne po 15 minut, pa popoldne in zvečer. Porazdelimo lahko čez ves dan. Predlagam, da čim več dnevnih opravil naredimo peš. Če je trgovina oddaljena 300 metrov, pojdimo peš."

