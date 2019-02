Na Bledu bo spet pestro. Foto: BoBo

Letošnja novost bo prvi Ruthin 8-urni nočni tek, ki bo potekal v noči s sobote na nedeljo in bo tekmovalne narave.

Organizatorji vabijo vse tekače, pohodnike in ostale ljudi dobre volje, da se jim vsaj za kratek čas pridružijo na poti okoli jezera in prispevajo v dobrodelne namene, za socialno ogrožene družine in posameznike. Prireditvi se lahko pridružijo kadar koli v času njenega trajanja in odtečejo ali prehodijo, kolikor želijo. Prireditev se bo začela danes ob 17. uri pred olimpijskim veslaškim centrom v Mali Zaki in se natanko 48 ur kasneje, v nedeljo ob 17. uri, tudi zaključila.

Na dosedanjih šestih Ruthinih tekih so našteli že več kot 5300 udeležencev, največ pred dvema letoma, in sicer 1231 tekačev. Letos pa si želijo to rekordno številko še preseči, lani jim zaradi slabših vremenskih razmer ni uspelo.

V društvu se zavedajo, da je najmanj tekačev v nočnem času, zato letos pripravljajo novost. V noči s sobote na nedeljo bodo prvič organizirali Ruthin 8-urni nočni tek, ki bo tekmovalne narave. Med 22. in 6. uro se bodo najbolj pogumni pomerili v tem, kdo preteče več krogov.

Sredstva za pomoč družinam in posameznikom se zbirajo v obliki prostovoljnih prispevkov na samem dogodku. Višina prispevka je prostovoljna, toda ob prispevku desetih evrov za odrasle in petih evrov za otroke prvih 1200 udeležencev prejme darilno vrečko z uporabnim darilom in dobrotami iz Lidla, ki pri prireditvi sodeluje že štiri leta. Kot poudarjajo organizatorji, se brez pomoči podjetja ne bi mogli zavezati k načelu 100-odstotne donacije.

Športno-humanitarno društvo Vztrajaj ‒ Never give up vsako leto pripravi več dobrodelnih prireditev, pri čemer jim pomagajo tudi druge organizacije, sponzorji in donatorji. Letošnji podpornik Ruthinega teka je tudi glasbeno-humanitarni festival Gora Rocka. Zavod Pod strehco bo na prireditvi delil obroke po simbolni ceni, njihov izkupiček bo šel aktivnostim zavoda, ki z brezplačnimi obroki pomaga tistim, ki si tega ne morejo privoščiti.

Zametki dobrodelnega teka okoli Blejskega jezera segajo v leto 2012, ko je tek potekal pod imenom Tečem, da pomagam. Udeležila se ga je tudi ultramaratonka, vrtnarka, pisateljica in kuharica Ruth Podgornik Reš, ki je konec leta 2012 umrla v gorah. V spomin nanjo odtlej tek nosi njeno ime.