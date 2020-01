Foto: Reuters

BTC – Medot rekreativni teniški turnir dvojic v organizaciji Tenisa Slovenije bo v Športnem centru Millenium v ljubljanskem BTC-ju. Moški v vseh kategorijah bodo turnir pričeli ob 11. uri, prijave bodo sprejemali ob 10.30 uri.

Prvenstvo bo potekalo v šestih kategorijah: moški do 85 let rekreativci (šteje se seveda skupna starost obeh igralcev v paru), do 85 let nekdanji tekmovalci (ki zadnji dve leti niso igrali na turnirjih pod okriljem TS-ja), 86 – 105 let, nad 105 let, ter ženske do 85 in nad 85 let.

Vsaka prijavljena dvojica bo odigrala najmanj dve tekmi.

Prijavnina za turnir je 20 evrov na osebo.

Med vsemi prijavljeni bodo izžrebali nekoga, ki bo prejel dve letalski vozovnici za Pariz in dve vstopnici za Roland Garros 2020.

Prijave pošljite do 15. januarja na prijave@tenis-slovenija.si.