Devetmesečni Žiga bo čez leta le po fotografijah vedel, da je "nastopil" na Lumpi teku, saj je zaspal že v avtu na poti proti središču Ljubljane, nam je povedal njegov oče Matej, ki bo v nedeljo na Ljubljanskem maratonu petič tekel na 42-km razdalji. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

V trenutku, ko so sončni žarki iskali pot skozi ljubljansko meglo, je okrog tisoč otrok in staršev s Slovenske ceste krenilo na 200-metrsko traso proti Kongresnemu trgu. Smeha in zabave ni manjkalo, nihče seveda ni gledal na semafor, ki je zgolj informativno meril čas. Starši so prvo tekaško izkušnjo privoščili tudi letos rojenim otrokom. Ujeli smo maratonca Mateja (v nedeljo bo tekel na 42 km), ki je imel svojega sina Žiga v otroškem vozičku in Žiga se bo nekoč lahko pohvalil, da je bil že pri devetih mesecih na Ljubljanskem maratonu. Resda na ultrakratki trasi, teku, ampak - tudi tisti, ki bodo v nedeljo tekli na 10 km, niso ravno maratonci, kajne?

Igralec in voditelj Dejan Pevčević je na Lumpi tek pripeljal dveletno hčer Maui. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

V nedeljo zaprto pol Ljubljane

Večjih prometnih težav danes ni bilo, saj so (bile) zaprte le nekatere ceste v ožjem mestnem središču. Drugače bo v nedeljo, ko bodo številne cestne zapore na trasah 10-kilometrskega teka, polmaratona in maratona tudi za Bežigradom, v Šiški, Rožni dolini, Trnovem in na Rudniku. Direktor organizacijskega odbora Gojko Zalokar ob tem meščane in obiskovalce opozarja na zapore cest. "V nedeljo bo zaprte pol Ljubljane, zato vse prosimo za razumevanje in upoštevanje navodil uradnih oseb in pozivamo, naj se uporablja javni prevoz." Večina avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa bo imela obvoze, prav tako nekateri medkrajevni avtobusi.

Vreme je bilo najmlajšim tekačem naklonjeno, ob 11. uri je bilo v Ljubljani okrog 12 stopinj, prvi sončni žarki pa so se že prebijali skozi meglo. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Med maratonci tudi Rok Puhar

V nedeljo se bo tek na 10 km začel ob 8.30, teka na 21 in 42 kilometrov ob 10.30, pet minut pred tem pa bodo startali še paraplegiki na 21 km. Vse tekaške preizkušnje se bodo začele na Slovenski cesti med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo, cilj pa bo na Kongresnem trgu. Na vseh treh nedeljskih tekih (10 km, 21 km in 42 km) je prijavljenih 13.805 udeležencev. Maratoncev bo 2.000, od slovenskih bo nastopil Rok Puhar, ki je zadnji Slovenec z maratonskim nastopom na svetovnem prvenstvu - pred dvema letoma je tekel v Londonu.

Na 10-km razdalji slovita psička Gobi

Med predstavniki 61 držav, ki bodo tekli na letošnjem Ljubljanskem maratonu, je tudi na Škotskem živeči Avstralec Dion Leonard. Leonard bo tekel na 10 km, prav tako njegova žena Lucja in – psička Gobi. Zgodba se je začela leta 2016 na Kitajskem, kjer se mu je psička na 250 km dolgi preizkušnji nepričakovano pridružila drugi dan tekmovanja. "Nenadoma sem se začel ukvarjati z njo in nisem več mislil na tek. Spletla sva neverjetno vez zaupanja in ljubezni."

Več v spodnjem prispevku Eve Furlan za Odmeve.

Psička Gobi bo tekla tudi na Ljubljanskem maratonu

