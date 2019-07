Maraton Alpe Scott se začne in konča v Kamniku, kolesarji pa morajo na 130-km krogu premagati vzpone na Jezerski vrh, Pavličevo sedlo in Črnivec. Med nekdanjimi zmagovalci sta tudi Primož Roglič in Luka Mezgec. Foto: maraton-alpe.si

Maraton Franja je tako končal med najboljših sto. "Bil sem v dobri skupini, ki se je na koncu borila za 80. mesto. Sam nisem šprintal, končal sem 98." V nedeljo, 7. julija, ga čaka še težja preizkušnja, maraton Alpe, na katerem je treba na 130 km dolgi trasi prevoziti tri alpske prelaze, kar pomeni 2.000 višinskih metrov. "Prvič grem na ta maraton in ne bom dirkal na čas. Upam, da sem dobro pripravljen, saj nočem preveč trpeti. Traso sva enkrat prevozila skupaj s Primožem Rogličem, ki me je vlekel po ravnini, v klanec pa sva šla vsak v svojem ritmu."

Trikrat na Jošta gor in dol

Da je kolesarstvo povsem drugačen šport kot smučarski skoki, je seveda jasno, to je občutil tudi na prvem daljšem treningu s kolesom. "Ko sem šel nekaj dni po Planici (tam je Robi Kranjec končal skakalno kariero; op. a.) na 70-kilometrsko turo, tudi na Lubnik, sem spoznal, da sem za kolo slabo pripravljen." Ob treningih je hitro napredoval, nobenih klancev se ni ustrašil: "Pogosto grem na Krvavec, Lubnik, tudi na Jošta, ki je v zadnjem delu zelo strm. Če je treba, grem tudi trikrat zapored gor in dol."

Primož Roglič je marca prišel v Planico in se Robiju Kranjcu poklonil ob koncu kariere, kmalu pa sta se spet srečala in na kolesu odpeljala traso maratona Alpe. Foto: BoBo

Žena je zavijala z očmi

Da bi postal vrhunski rekreativni kolesar, ki bi lahko tudi zmagoval na kakšnih dirkah, ni Robijev cilj, želi pa biti dobro pripravljen. Že to vzame veliko časa. "Ko sem nehal skakati, sem si želel, da bi bil čim več z družino, kolo pa vzame veliko časa. Zadnji konec tedna na primer nisem nič 'gonil', ker sem pomagal prijatelju postavljati prikolico na morju. Seveda se prilagajam, na trening grem, če je možno, dopoldne, vseeno pa me je žena Špela vprašala po zdravju, ko sem začel kolesarit. Včasih jo vzamem tudi s seboj, ker ima električno kolo, mi lahko sledi in je prijetno."

Lani 584 udeležencev, od tega 72 tujcev

Maraton Alpe velja za najzahtevnejši kolesarski maraton v Sloveniji. Prvič so ga izpeljali leta 2007. Tokrat bosta štart in cilj maratona spet v starem delu Kamnika. Udeleženci bodo štartali iz treh boksov, v prvem bo prvih sto kolesarjev iz lanskega leta. Lani sta zmagala Matej Kravos (TUŠ Team; 3:36:15) in Laura Šimenc (BK Umag; 3:50:29). Štartalo je 584 udeležencev, od tega 72 tujcev iz 10 držav. Karavano čakajo trije relazi: Jezerski vrh, Pavličevo sedlo in za konec Črnivec. Sledi še spust v dolino proti Kamniku, kjer je 130-kilometrski krog končan.