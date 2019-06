Sellaronda je za smučarje v Dolomitih posebno doživetje, a izjemno kuliso je enkratno doživeti tudi s kolesom, predvsem na dan, ko je cesta zaprta za ves promet. Na fotografiji vzpenjanje kolesarjev nad Corvaro v smeri proti prelazu Gardena. Foto: MMC RTV SLO

"Proti soncu, tako visoko, da se skoraj dotakneš neba," organizatorji kolesarskega praznika (letošnji je bil že 14. po vrsti) vabijo rekreativne kolesarje iz vsega sveta, da na terenih, kjer pozimi smučajo, preizkusijo svoje noge še s kolesom. Ne gre za tekmovanje, vsak lahko štarta, kadar želi, in prevozi toliko kilometrov, kot mu ustreza. Cesta se vzpne prek 2.000 metrov nad morjem.

"Krog je dolg 58 kilometrov, naredili smo 1800 višinskih metrov. Štartali smo v Alti Badii in prevozili prelaze Campolongo, Pordoi, Sella in Gardena," nam je povedala 29-letna rekreativna kolesarka Nina (nekajkrat že med najboljšimi na maratonu Franja), ki se je v Dolomite pripeljala z možem Sašom in skupino prijateljev, naredili pa so celoten krog okrog masiva Sella.

"Tako kot velika večina smo bili s cestnimi kolesi oz. specialkami. Navkreber nisem imela težav, še najtežja je bila Sella, kjer pa sem bila hitrejša od svojega moža. Le pri spustih je bilo na trenutke neprijetno. Klanci so dolgi, ves čas zaviraš, bolijo roke ... A izkušnja je nepozabna. Res je lepo, niti slabo vreme ni pokvarilo razpoloženja. Sicer pa smo kolesarili tudi v nedeljo, ko je bilo sončno, res pa je, da ceste niso več namenjene le kolesarjem."

V soboto, 22. junija, so bili prelazi posebej za kolesarje odprti od 8.30 do 15.30 in tako bo tudi naslednje leto, ko bo "Sellaronda Bike Day" 27. junija.