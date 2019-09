Evropski teden mobilnosti spodbuja ljudi k hoji, kolesarjenju in uporabi javnih prevoznih sredstev. Foto: Reuters

"Vzrokov, da ljudje po dnevnih opravkih ne gredo večkrat peš, s kolesom, ali z javnim prevozom, je več. Eden od njih je pomanjkanje ustrezne infrastrukture. Prav je, da spodbujamo ljudi h kolesarjenju in hoji, a nikoli, če za to ni varnih poti. Na ministrstvu smo namenili velik del kohezijskih sredstev za financiranje izgradnje pešpoti in kolesarskih poti. Spodbujamo tudi šole in vrtce, da se vključijo v to pobudo. Ker vemo, da je najtežje spremeniti navade, je prav, da začnemo v otroštvu," je za TV Slovenija povedala Polona Demšar Mitrovič, slovenska koordinatorica tedna mobilnosti.

Občine spodbujajo hojo in kolesarjenje

Občine imajo vsako leto bolj ambiciozne programe: "To kaže, da so na lokalni ravni prepoznali, da z ustreznimi ukrepi ustvarjajo boljše pogoje za svoje občane. Če imamo urejeno pot, zasejeno z drevesi in varno, je dokazano, da se ljudje na pot raje odpravijo peš ali s kolesom, saj je to sproščujoče, zdravo in tudi poceni."

Zaskrbljujoč je podatek, da 70 odstotkov prebivalcev dnevno uporablja avtomobil. "Slovenija mora tu še veliko postoriti. Namenjamo največji delež denarja v Evropi za prevoz: kar 16 odstotkov gospodinjskega proračuna gre za prevoz!"