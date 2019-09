Teden športa spada v program Razgibajmo Ljubljano, ki ga sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport. Osrednji dogodek bo 14. septembra na Kongresnem trgu, ko se bo na Kongresnem trgu predstavila večina ponudnikov športne vadbe v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO/T. O

Teden športa bodo odprli v soboto, 7. septembra, s športnimi igrami za podjetja ter s festivaloma telovadbe in zdravja. Dva dneva bosta namenjena za strokovno podporo pri brezplačnih vadbah, telo pa boste lahko razgibali tudi na jutranji telovadbi sredi mesta.

Okoli tisoč šolarjem bodo na Miniolimpijadi na voljo preizkusi različnih športnih panog. Osrednji dogodek bo v soboto, 14. septembra, potekal na Kongresnem trgu, ko bo na Športni tržnici na ogled in preizkus postavljena večina ljubljanske športne, rekreativne in gibalne ponudbe za vse starosti in sposobnosti.

Predstavilo se bo več kot 100 ponudnikov športnih dejavnosti. Pripravljajo tudi nagradna presenečenja. Podroben program je objavljen na www.razgibajmoljubljano.si.