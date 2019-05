Ljubitelji rekreacije lahko od lani po dolgih letih spet tekmujejo v teku na Stari grad, 577 metrov visoki hrib nad Kamnikom. Prvi zmagovalec je bil Dušan Globočnik. Med ženskami je bila najhitrejša Dominika Ahačič. Foto: MMC RTV SLO

"Lani smo obudili to tekaško prireditev, odziv je bil zelo dober. Stari grad ima poseben pomen med Kamničani, prav tako Špica, pot pa je zelo zanimiva za tekaško tekmovanje, s katerim želimo pohodnike oziroma tekače opozoriti tudi na eno od manj poznanih, a dobro urejenih poti. Prireditev bo štela za tekaški pokal Občine Kamnik," je povedal Franci Kramar, vodja športnih programov na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki je soorganizator tekmovanja.

"Trasa teka, ki je dolga nekaj manj kot štiri kilometre, ni zahtevna in je pripravljena tako, da je primerna za vse tekače in ne samo za ljubitelje gorskih tekov," dodaja Kramar. Tekli bodo tudi najmlajši, in sicer na nekaj manj kot kilometrski razdalji. Osnovnošolci bodo štartali ob 12. uri, odrasli ob 18. uri. Štart teka bo nad Zdravstvenim domom Kamnik. Cena prijave do 19. maja znaša 10 evrov, pozneje pa 15 evrov. Izkoristiti velja tudi posebna ugodnost za tiste, ki se bodo udeležili Veronikinega teka (12. oktobra), saj je je cena prijave na oba teka 20 evrov.

Lanski premierni tek je dobil Dušan Globočnik, ki je za traso potreboval 18 minut in 52 sekund. V drugi polovici proge je tekel sam. "Prepričan sem, da je mogoče odteči še precej hitreje," Globočnik izziva najboljše gorske tekače. "Tudi letos bom tekel, čeprav me dan pozneje čaka preizkušnja na Krvavcu." Globočnik je navdušil s svojo zgodbo, saj je imel še pred štirimi leti več kot 100 kg, potem pa se je lotil teka, v dveh mesecih shujšal za deset kilogramov in začel zmagovati na rekreativnih prireditvah.