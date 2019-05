Ultra Trail Vipava Valley je tek z izjemnim razgledom. Foto: Organizator

Ko tekače poveže ljubezen do narave, želja do gibanja in strast do teka, nastane posebna zgodba, nova avantura in nepozabna pustolovščina: Ultra Trail Vipava Valley (UTVV). Trenutno je na UTVV 2019 prijavljenih več kot 1000 tekačev iz 30 držav. Najbolj obiskani sta razdalji na 50 km in 30 km. Majski tek CR10 in UTVV16 bosta že v soboto, 4. maja, glavnina dogajanja pa bo prihodnji konec tedna.

Letošnja novost je ultra razdalja 100 milj (160 km). Zanimivo - prav to novost oziroma norost so domači in tuji tekači sprejeli z velikim navdušenjem. Trasa bo postregla s kar 7000 višinskimi metri, udeleženci pa bodo zanjo lahko porabili največ 45 ur.

Proga bo kot vedno spektakularna z razgledi na Vipavsko dolino, ki jo bodo tekači v celoti obkrožili, tehnično zahtevna, zahteva pa tudi neverjetno vzdržljivost in vztrajnost. Na njej bo 13 okrepčevalnic.

Na dogodku bo sodelovalo več kot 300 prostovoljcev iz celotne Slovenije. Posebno pozornost bodo organizatorji namenili tudi otrokom, družinam in pohodnikom, saj zanje pripravljajo pohode in celotedenski Waknu izziv.