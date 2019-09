Poskrbite za dovolj gibanja, pa ne le med tednom športa ... Foto: Ksenja Tratnik/MMC RTV SLO

Za organizatorje je glavni izziv nagovoriti tiste, ki se s športom ne ukvarjajo. Poudarek bo tudi na tem, da spodbudijo ljudi k športni dejavnosti ne samo ta teden, ampak vse leto, poudarja podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Janez Sodržnik.

Po njegovih besedah Slovenci pri organizaciji tesno sodelujejo z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter zmeraj bolje z ministrstvom za zdravje. To je, kot je dejal, ključni strateški partner, da bodo s projekti stvari spremenili na bolje in pokazali, da je gibanje dobro za vse ljudi. Z nacionalnimi in strokovnimi partnerji sodelujejo pri pripravi javnih strokovnih miz in strokovnih srečanj. Osrednji fokus so športne organizacije, klubi, društva in športne zveze, ki so organizirani in poklicani, da v tem tednu še bolj pospešeno aktivirajo športno udejstvovanje.

Pri projektu sodelujejo tudi partnerji s področja gospodarstva in osebnosti iz javnega življenja ter vrhunski športniki, kar po Sodržnikovih besedah daje celovito sliko, da smo športni narod. Dodal je še, da smo Slovenci po številkah pri vrhunskem športu v samem vrhu, zato je izziv, da nagovorijo tiste, ki se s športom ne ukvarjajo.

"Velikokrat se ljudem zdi, da je samo vrhunski šport tisti, ki ga podpiramo. Res je, da z našimi programi večinoma podpiramo vrhunski šport, a za nas je ključnega pomena rekreacija vseh," je povedal minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Akcije, kot je ta, pripomorejo k temu, da število rekreativcev narašča, da se degenerativne in tudi druge bolezni počasneje razvijajo in je pogled na svet boljši, je še dodal.

Vrhunec Evropskega tedna športa bo 28. septembra na ljubljanskem Kongresnem trgu, kjer bodo organizirali tek, na katerem bodo zbirali sredstva za mlade športnike iz socialno šibkih okolij.