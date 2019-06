Konec tedna bo v Ljubljani in okolici potekal Maraton Franja. Vrhunec bo nedeljska dirka na 156 kilometrov. Foto: BoBo

Drugi junijski konec tedna je tradicionalno namenjen kolesarjem, ki že vse od leta 1982 nestrpno čakajo na maraton Franja, saj je to vrhunec rekreativne sezone. "Že od nekdaj je tako. Novinarji pravite, da je to dirka vseh dirk. Tudi za vrhunske kolesarje, ki sem ne pridejo tekmovat, ampak le trenirat, je dirka nekaj posebnega. Celo Domenico Pozzovivo se leta 2010 ni mogel upreti, da ne bi dirkal zares, tudi Gorazd Štangelj, takrat je bil še aktiven kolesar, je razmišljal podobno. Rekel sem mu, naj upočasni, pa je odvrnil, da ga je kar potegnilo," nam je povedal direktor maratona Franja BTC City Gorazd Penko in dodal, da ima Franja v resnici veliki pomeni: "Je generator slovenskega kolesarstva, tudi tekmovalnega, zaradi Franje se veliko govori o kolesarstvu."

3000 kolesarjev na Franji oziroma mali Franji

Penko se veseli, da bo vreme sončno, tudi prijav je več kot prejšnja leta. Vpliv uspehov Rogliča, Mohoriča, Pogačarja? "Težko bi rekel, to se bolj pozna pri vpisu mladih v kolesarske klube. Je pa res, da bo letos na Barjanki trikrat več kolesarjev kot lani, že je bilo predprijavah 330 prijav. Družinski maraton bo pritegnil od 3.000 do 4.000 udeležencev, na obeh nedeljskih dirkah (veliki in mali maraton) pa naj bi bilo po 1.500 udeležencev." Penko opaža, da so rekreativni kolesarji vse bolje pripravljeni: "Vsako leto so hitrosti višje. Včasih je bilo zadnjo uro dirke na trasah še od 400 do 500 kolesarjev, danes morda od 60 do 70." Mimogrede, zadnji kolesar mora priti ob 17. ure v BTC, potem se dirka konča.

V Švici bi bilo treba za takšno dirko odšteti 100 evrov

Dogajanje se bo začelo že v petek s kronometrom, ko se bodo najboljši slovenski kolesarji v okrnjeni konkurenci (manjkal bo seveda Primož Roglič) pomerili v kronometru Maraton Franja (156 km), ki je včasih štel tudi za zlato Rogovo kolo, ima kar nekaj legend: "Trinajst je takšnih, ki so prevozili prav vse maratone do zdaj in vsem smo obljubili, da bodo imeli do konca brezplačno udeležbo." Prijavnina sicer ni draga. "V predprijavi je treba plačati 30 evrov. Dirka je uvrščena v zlato ligo maratonov mednarodne kolesarske zveze in ko je bila pred leti na obisku komisija UCI-ja, se kar niso mogli načuditi, kako nizka je prijavnina. Rekli so, da bi morala biti vsaj dvakrat višja. V Švici bi prijavnina za takšno dirko stala okrog sto evrov, so nam povedali."