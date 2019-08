Lani je na Bledu v triatlonu na standardni razdalji (1.500 metrov plavanja, 40 kilometrov kolesarjenja in 10 kilometrov teka) med moškimi zmagal Jure Majdič pred Grego Dolinarjem in Domnom Obrezo. Foto: MMC RTV SLO

Na oba triatlona rireditelji vabijo tudi rekreativne športnike. Na zadnji dan počitnic, v nedeljo, 1. septembra, bo na Kodeljevem 5. Triatlon Ljubljana, in sicer v krono in »no draft« različici, kar pomeni, da po vzoru kronometra iz kolesarstva vsak tekmovalec opravi s celotno razdaljo sam.

Časovni zamiki bodo med 30 sekund in 1 minuto. Rekreativnim triatloncem je namenjena super sprint razdalja triatlona, kjer bo treba preplavati 250 metrov, prekolesariti 8 km in preteči 2 km. Štart bo ob 12.15. V predprijavi (do 29. avgusta) prijavnina znaša 20 evrov.

V soboto, 7. septembra, sledi še Triglav triatlon Bled, ki velja za osrednjo triatlonsko prireditev v Sloveniji. Središče dogajanja je veslaški center v Mali Zaki. Tekma na standardni (olimpik) razdalji bo štela za naslove državnih prvakov (lani sta bila najboljša Jure Majdič in Nina Mandl), medtem ko se bodo mladinci v šprintu pomerili na tekmi evropskega pokala.

Rekreativci se bodo pomerili na triatlonu za vsakogar: 300 m plavanja, 13 km kolesa in 3,3 km teka.