Migimigi izziv Prekolesarimo slovensko turnokolesarsko pot v enem dnevu bo v soboto, 1. junija, STKP približal širši javnosti, ki bo lahko pod vodstvom izkušenih turnokolesarskih vodniko preizkusila traso. Foto: Manca Čujež

Skupno vrtenje pedalov na 41 trasah 1850-kilometrske krožne poti pod vodstvom turnokolesarskih vodnikov PZS-ja bo simbolno povezalo planince na kolesu, predstavilo edinstveno pot širšemu krogu rekreativcev in izrazilo močno željo po prijaznejši zakonodaji. Slovenska turnokolesarska pot obišče 112 kontrolnih točk, med njimi več kot 50 planinskih koč in številne pomembne planinske in turistične znamenitosti. Na celotni trasi se nabere več kot 50 tisoč višinskih metrov.

Slovensko turnokolesarsko pot postopoma tudi markirajo in opremljajo z usmerjevalnimi tablami. Foto: Manca Čujež

Najvišja točka STKP-ja je Poštarski dom na Vršiču (1688 m), najnižja Piran in Sečoveljske soline. Pot vodi po neprometnih stranskih cestah, poljskih poteh, gozdnih vlakah in stezah, tehnično pa ni posebej zahtevna, saj nagovarja širok krog kolesarjev. O priljubljenosti STKP-ja priča tudi podatek, da je bilo prodanih že več kot 2250 dnevnikov slovenske turnokolesarske poti, 16 kolesarjev pa jo je že prevozilo v celoti.

Najvišja točka STKP-ja je Poštarski dom na Vršiču (1688 m), najnižja Piran in Sečoveljske soline. Foto: Dani Benedičič

"Tako obsežnega projekta, kot je Slovenska turnokolesarska pot, ne bi mogli uresničiti brez učinkovitega dela velike množice predanih ljudi v daljšem obdobju. Ravno prek vključevanja turnih kolesarjev iz celotne Slovenije STKP deluje povezovalno. Sam dogodek STKP v enem dnevu je kazalnik izjemne pripadnosti turnih kolesarjev našemu načinu planinstva, hkrati pa priložnost za predstavitev STKP-ja širšemu krogu rekreativcev," poudarja načelnik Komisije za turno kolesarstvo pri PZS-ju Atila Armentano.

Izbrane etape STKP-ja bodo 1. junija razdeljene na dve zahtevnostni stopnji: devet logistično lažjih in 32 zahtevnejših etap; za udeležbo na kateri koli je potrebno gorsko kolo ali kolo za treking s profiliranimi gumami. Nekatere trase so deloma prilagojene železniški povezavi, da bi STKP približali širšemu krogu turnih kolesarjev in spodbudili k trajnostni mobilnosti.

Število udeležencev je omejeno zaradi števila turnokolesarskih vodnikov in vlakovnih zmožnosti, zato so potrebne prijave na spletni strani www.migimigi.si. Udeležba je brezplačna, udeleženci pa lahko za opremljanje in vzdrževanje STKP-ja prispevajo s prostovoljnim prispevkom na TRR SI56 6100 0001 6522 551 pri Delavski hranilnici, model 00, sklic 3-10-10, namen: STKP.