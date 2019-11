Ultramaratonci bodo 14. decembra v Ajdovščini ob 6. zjutraj krenili na 100-kilometrsko pot. Pozneje se bosta začela tudi teka na 75 in 50 kilometrov. Foto: Miloš Vodopivec

"Ta izziv ni lahek, ni preprost, je pa pravi izziv in magnet za vse ultramaratonce. Tiste, ki to že ste, in tiste, ki bi to radi postali. Seveda je namenjen vsem, ki si želite premagovati svoje lastne meje v neskončnost," pravijo organizatorji, ki vabijo predvsem tekače, ki tečejo za užitek in rezultata ne postavljajo v ospredje. Prijavljeni so že udeleženci iz sedmih držav: Slovenije, Italije, Češke, Avstrije, Hrvaške, Srbije in Nemčije.

Tek bo štel tudi za trojček slovenskih ultratekov, v katerega sta vključena tudi julijski 12-urni tek v Kranju in novembrska prireditev v Sladkem vrhu Sladkih 6.

Vsi, ki bodo premagali vse tri izzive, bodo prejeli naziv "slovenski ultramaratonec 2019" in prejeli praktično nagrado.

Atletska zveza Slovenije je medtem potrdila, da bo prihodnje leto v Ajdovščini (12. decembra) prvo državno prvenstvo v teku na 100 km.