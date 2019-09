V Kopru sta se zmage razveselila Avstrijka Sonja Tajsich in Nemec Maurice Herwig. Foto: Sportida

Tekma je bila razprodana, nastopilo je 1.700 triatloncev. Foto: Sportida

Na drugo mesto se je uvrstil najboljši Slovenec Jure Majdič, ki je z izidom 4 ur, 17 minut in 37 sekund postavil tudi najboljši slovenski izid na tej razdalji.

Tretji je bil še en Nemec, Lasse Ibert, ki je traso končal s časom 4 ur, 20 minut in 7 sekund.

"Občinstvo je bilo fantastično. Zelo sem vesel rezultata, glede na to, koliko ur sem v zadnjih mesecih treniral. Mladi fantje nimajo službe ali družine in se ne moreš kosati z njimi. Mene po osemurni službi doma čakajo žena in dva otroka," je povedal Majdič, ki pred dvema tednoma na Bledu zaradi bolezni ni mogel braniti naslova državnega prvaka v olimpiku.

Polovični ironman pomeni 1,9 km plavanja, 90 km kolesarjenja in 21 km teka. Foto: Sportida

Med ženskami je bila najboljša Avstrijka Sonja Tajsich (4:51:00). Slovenk ni bilo na zmagovalnem odru, najhitrejša je bila sicer Simona Dolinar Majdič (5:00:52).

Lani je na krstnem triatlonu Ironman 70.3 Slovenian Istria zmagovalec (Poljak Michal Rajca) za 1,9 km plavanja, 90 km kolesarjenja in 21 km teka potreboval 4:18:52.

Rekordno število tekmovalcev – na startu je bilo prijavljenih 1.700 tekmovalcev iz 53 držav oz. okoli 300 triatloncev več kot lani – je uživalo skoraj idealne pogoje za tekmovanje, brez sonca in vetra, temperature pa so bile ravno pravšnje.

Izidi, moški

izid 1. Maurice HERWIG NEM 4:15:06 2. Jure MAJDIČ SLO 4:17:37 3. Lasse IBERT NEM 4:20:06

Ženske

izid 1. Sonja TAYSICH AVT 4:51:00 2. Daniela KLEISER NEM 4:53:35 3. Sophie VAN DER MOS NIZ 4:55:54

Istrski polovični ironman sicer tudi letos ostaja namenjen rekreativcem, za katere pa se s 30 na 40 povečuje število mest, ki z dobro uvrstitvijo vodijo do udeležbe na svetovnem prvenstvu 2020 v tako imenovanih starostnih skupinah. To bo na Novi Zelandiji.