Gal Marguč je za celjsko ekipo dosegel šest zadetkov. Foto: www.alesfevzer.com

V vnaprej odigrani tekmi – zaradi nedeljske tekme z madžarskim Pickom iz Szegeda v Ligi prvakov – so v Zlatorogu na kolena spravili v tej sezoni zelo dobre Trebanjce, trenutno tretje na prvoligaški sceni.

Izbranci trenerja Tomaža Ocvirka so postopoma lomili odpor dolenjskih rokometašev. Po izidu 4:4 so povsem zavladali na domačem parketu in v 14. minuti povedli za tri gole (7:4). V nadaljevanju so zaigrali toplo-hladno, najvišjo prednost v prvi polovici tekme pa so si priigrali v 25. minuti, ko je bilo 14:10.

Vseskozi izenačeno

Do 45. minute je bila tekma povsem izenačena, Celjani pa so bili vseskozi v rahli prednosti. Po njihovem vodstvu s 23:21 so odločno pohodili stopalko za plin ter si šest minut pozneje priigrali prednost sedmih zadetkov (28:21). Po tej razliki je bilo popolnoma jasno, da bo zmaga ostala v Zlatorogu. V celjski ekipi sta bila najučinkovitejša Patrik Leban s sedmimi in Gal Marguč s šestimi goli, v gostujoči pa so Dino Hamidović, Marko Kotar, David Didovič in Dean Šešić dosegli po štiri zadetke.

Celjani bodo v prihodnjem krogu v sredo, 27. novembra, gostili Izolo, Trebanjci pa bodo v soboto, 30. novembra, gostovali v Ormožu.

Liga NLB, 11. krog

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 11 11 0 0 22 RIKO RIBNICA 10 8 1 1 17 TRIMO TREBNJE 11 7 1 3 15 GORENJE VELENJE 11 7 0 4 14 DOBOVA 11 7 0 4 14 KRKA 10 4 0 6 8 KOPER 2013 10 3 1 6 7 URBANSCAPE LOKA 10 2 3 5 7 MARIBOR BRANIK 10 3 0 7 6 SLOVENJ GRADEC 10 3 0 7 6 JERUZALEM ORMOŽ 10 2 1 7 5 BUTAN PLIN IZOLA 10 1 1 8 3

CELJE PL - TRIMO TREBNJE 30:22 (15:13)

Leban 7, Marguč 6; Didović, Kotar in Šešić po 4.

GORENJE VELENJE - DOBOVA 29:25 (16:11)

Verdinek 7, A. Kavčič 6; Markušić 9.

Sobota ob 18.00:

KRKA - RIKO RIBNICA

Ob 19.00:

JERUZALEM ORMOŽ - SLOVENJ GRADEC

Nedelja ob 18.00:

KOPER - BUTAN PLIN IZOLA

Sreda, 11. decembra, ob 20.00:

MARIBOR BRANIK - URBANSCAPE LOKA