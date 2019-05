Shaquille O'Neal je tri naslove osvojil z Lakersi, enega pa z Miamijem. Foto: EPA

V noči na petek bosta v finalu igrala Golden State in Toronto, to bo že 36. zaporedni finale, v katerem bo igral vsaj en košarkar, ki je v Ligi NBA vsaj del kariere igral skupaj s Shaquillom O'Nealom.

Niz se je začel v sezoni 1983/1984, ko sta v finalu igrala večna tekmeca LA Lakersi in Boston. Takrat je dres Keltov nosil Greg Kite, ta je bil pozneje na začetku 90. let v Orlandu Shaqov soigralec. 35 let pozneje bo v finalu za Toronto igral Danny Green. Nekdanji igralec Olimpije je bil O'Nealov soigralec v sezoni 2009/2010, ko sta skupaj z LeBronom Jamesom igrala za Cleveland.

LeBron James je v finalih igral devetkrat, osvojil je tri prstane. Foto: EPA

Osmica LeBrona Jamesa

Ko smo pri Jamesu, ta se je po tisti sezoni preselil v Miami in sam začel niz osmih zaporednih nastopov v finalu. To se je letos neslavno končalo, saj se mu po selitvi v Los Angeles ni uspelo prebiti niti v končnico.

Pridni statistiki so izbrskali še nekaj zanimivosti o stalnosti in ponavljanju. Letos bo 21. leto zapored, ko bo v finalu igral eden izmed četverice Tim Duncan, Kobe Bryant, Dwyane Wade in Steph Curry. V kar 54 od zadnjih 62 sezon pa bo v finalu sodeloval eden izmed peterice Red Auerbach, Phil Jackson, Pat Riley, Gregg Popovich in Steve Kerr.

Bojevniki v lovu na redkega trojčka

Golden State bi z morebitno zmago postal šele četrti klub v dolgi zgodovini Lige NBA, ki bi mu uspelo nanizati tri zaporedne naslove.